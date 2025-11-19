افتتاح ۱۳۵ پروژه عمرانی با ۷۶ میلیارد تومان اعتبار در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا هزاری صبح چهارشنبه در نشست خبری هفته بسیج اظهار داشت: بسیج همواره در طول سالهای گذشته خار چشم دشمنان و برای آزادگان جهان مایه امید بوده و یکی از ظرفیتهای مهم کشور در عرصههای مختلف است.
وی افزود: بسیج در دوران دفاع مقدس و سازندگی خوش درخشید و همواره در کنار مردم نقشآفرینی کرده و مایه افتخار کشور بوده است.
هزاری تأکید کرد: در جنگ ترکیبی که دشمن به آن امید بسته، بسیج مانع جدی برای نقش بر آب شدن نقشههای دشمن بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه است.
وی با بیان اینکه در هفته بسیج برنامههایی برای انسجامبخشی بیشتر مردم در عرصههای خدماترسانی، امیدبخشی و جهاد تبیین در استان اجرا میشود، گفت: سیاستهای کلی برنامههای امسال برگرفته از منویات امامین انقلاب، امیدآفرینی برای مردم، اتحاد مقدس و انسجام ناشی از جنگ ۱۲ روزه، جامعیت برنامهها برای همه مردم، روایت خدمات بسیج، طراحی برنامهها با جهاد تبیین، امیدآفرینی و اقتصادی، تأکید بر حرکتهای خودجوش مردم، تکریم خانواده بسیج و شهدا، و تجلیل از الگوهای برتر در همه اقشار بسیج است.
هزاری با اشاره به تشکیل ستاد استانی برنامههای هفته بسیج از حدود یک ماه پیش و ایجاد قرارگاههای یازدهگانه، افزود: اجرای این برنامهها در مرکز استان با محوریت استاندار و از طریق تشکیل شورای اداری دنبال خواهد شد.
وی با بیان اینکه شعار هفته بسیج «بسیج مردم، اقتدار ملی» است، گفت: ۳۵ عنوان برنامه با بیش از ۳۲۰۰ ریزبرنامه در این هفته اجرا میشود.
هزاری گفت: از جمله این برنامهها میتوان به دیدار دستاندرکاران با نماینده ولی فقیه و ائمه جمعه در شهرستانها، برگزاری رزمایش فاطمی با حضور ۹۳۵ گروه جهادی، برگزاری نمایشگاه با مشارکت اقشار مختلف بسیج و توزیع ۲۰۰ سری جهیزیه پس از ایام شهادت حضرت فاطمه (س) اشاره کرد.
معاون هماهنگکننده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی درباره برنامههای خدمترسانی هفته بسیج گفت: ۱۳۵ پروژه عمرانی با اعتباری حدود ۷۶ میلیارد تومان در حوزههای آبرسانی و آبخیزداری، تکمیل و مرمت مسکن محرومان و آسفالت راههای روستایی در این هفته به بهرهبرداری میرسد.
هزاری از افتتاح ۳۰۳ کارگاه خرد با اعتباری حدود ۵۵ میلیارد تومان و همچنین بهرهبرداری از ۳۱ نیروگاه خانگی خورشیدی به عنوان دیگر برنامههای این هفته خبر داد.
وی به برنامههای عرصه جهاد امیدآفرینی اشاره کرد و گفت: در قالب ۱۱ نمایشگاه، دستاوردهای بسیج بانوان ارائه میشود. همچنین اجرای طرح اسوه در مسجد امام حسین (ع) بیرجند، تجلیل از فرماندهان و خانوادههای بسیجی در قالب اجرای طرح سرلشکر پاسدار شهید سلامی توسط دستگاههای اجرایی، تجلیل از خانواده شهدای بسیج در قالب طرح شهید غیبپرور و برگزاری رویدادهای فرهنگی و ورزشی از دیگر برنامههای هفته بسیج در استان است.
هزاری با اشاره به اجتماع عظیم «اقتدار ملت بزرگ ایران» که در پنجم آذرماه برگزار میشود، گفت: در راستای امیدآفرینی و انتقال دستاوردهای انقلاب به نسل جوان، اردوهای راهیان نور و راهیان پیشرفت برای دانشآموزان برگزار میشود.
وی با بیان اینکه تاکنون ۲۰ دستگاه اتوبوس برای اعزام دانشآموزان به راهیان نور تخصیص یافته، افزود: در عرصه جهاد تبیین نیز برنامههایی همچون اعزام راهیان سیاسی، برگزاری نشستهای بصیرتی «میقات الصالحین» و سخنرانی فرماندهان بسیج در نماز جمعه و برپایی خیمه مادری انجام میشود.
وی با بیان اینکه دومین دوره برنامه خط امین در قالب تعدادی از کتابهای تقریظ رهبری برگزار میشود، از نواخته شدن زنگ مدرسه عشق و اعزام راویان به مدارس در هفته بسیج خبر داد و گفت: از ۲ هزار و ۴۰۰ شهید خراسان جنوبی، ۸۸۲ شهید بسیجی هستند.
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