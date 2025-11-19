  1. استانها
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۵۵

اردوی جهادی کاروان سلامت در منطقه «تکمران» برگزار شد

شیروان - به مناسبت هفته بسیج، اردوی جهادی بسیج جامعه پزشکی و بسیج ادارات در منطقه تکمران برگزار شد.

