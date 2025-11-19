https://mehrnews.com/x39DHB ۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۵۵ کد خبر 6662019 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۵۵ اردوی جهادی کاروان سلامت در منطقه «تکمران» برگزار شد شیروان - به مناسبت هفته بسیج، اردوی جهادی بسیج جامعه پزشکی و بسیج ادارات در منطقه تکمران برگزار شد. دریافت 39 MB کد خبر 6662019 کپی شد مطالب مرتبط افتتاح ۱۳۵ پروژه عمرانی با ۷۶ میلیارد تومان اعتبار در خراسان جنوبی بسیج نیروی مردمی و نخبهپرور در خدمت امنیت و پیشرفت کشور است تدارک ۱۳۰۰ عنوان برنامه به مناسبت هفته بسیج در چهارمحال و بختیاری توانا: یادواره شهدای دانشجو فارس در هفته بسیج برگزار میشود برچسبها اردوی جهادی سپاه جوادالائمه خراسان شمالی گروههای جهادی
