۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۴۹

شهردار قم: روایتگری سیره شهدا مسیر تربیت نسل‌های آینده را هموار می‌کند

قم- شهردار قم گفت: آثار مکتوب و روایتگری سیره شهدا نقش اساسی در تبیین ارزش‌های ایثار و شهادت دارند و مسیر تربیت نسل‌های آینده را هموار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز عظیمی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم رویداد ملی قهرمان که در سالن همایش شهرداری قم برگزار شد، با اشاره به اهمیت لحظات تفکر در زندگی انسان‌ها گفت: در روایات داریم یک دقیقه فکر کردن از هفتاد سال عبادت برتر است زیرا همین لحظات کوتاه مسیر انسان را روشن می‌کند و منویات درونی او را آشکار می‌سازد.

وی افزود: این فرآیند، هنگامی که بر روی کاغذ منتقل می‌شود، به حکمت و دانش تبدیل شده و در قالب کتاب و آثار مکتوب در اختیار همگان قرار می‌گیرد تا دیگران مجبور نباشند همان مسیر طولانی را تجربه کنند.

وی در ادامه به نقش نویسندگان و ناشران اشاره کرد و گفت: کسانی که در این مسیر قلم می‌زنند و آثار خود را منتشر می‌کنند، به رسالت انبیا در انتقال پیام و آموزه‌های معنوی کمک می‌کنند. بنابراین باید برای سلامت و تلاش آنان صلوات فرستاد.

شهردار قم با قدردانی از حضور خانواده‌های معظم شهدا در جمع حاضر، افزود: دیدار با عزیزانی همچون خانواده دانشمند شهید هسته‌ای سید امیرحسین فقهی، که خود در مسیر انقلاب و اجرای منویات رهبر معظم انقلاب فعالیت دارند، مایه افتخار و انگیزه است.

وی در پایان با قدردانی مجدد از خانواده شهدا و فعالان فرهنگی اظهار داشت: چنین محافلی فرصتی است تا از تلاش‌های کسانی که در مسیر حفظ و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت قدم برمی‌دارند، تقدیر شود و اهمیت نقش تفکر، قلم و روایتگری در استمرار فرهنگ انقلاب و تربیت نسل‌های آینده به خوبی تبیین گردد.

