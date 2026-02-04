به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دیده بان حقوق بشر با صدور گزارش سالانه خود اعلام کرد که رژیم صهیونیستی طی سال ۲۰۲۵ جنایات جنگی، جنایات ضد انسانی، نسل کشی و پاکسازی نژادی علیه فلسطینی ها در نوار غزه و کرانه باختری مرتکب شده است.

بر اساس گزارش مذکور، این جنایات تاکنون صدها هزار شهید، زخمی و آواره برجای گذاشته است. دیده بان حقوق بشر این جنایات را بی سابقه توصیف و تاکید کرد که آمار شهدای فلسطینی طی سال گذشته بیشتر از آن چیزی است که وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرده است.

در این گزارش آمده است، محروم کردن فلسطینی های ساکن نوار غزه از آب در حد جنایت ضد انسانی و نسل کشی است چرا که در نهایت باعث ایجاد فاجعه بهداشتی در میان آنها می شود. همچنین کوچاندن اجباری هزاران نفر از شهر غزه جنایت جنگی و جنایت ضد انسانی و تخریب ۸۰ درصد زیر ساخت های غزه و مدارس آن به مثابه پاکسازی نژادی محسوب می شود چرا که در نهایت باعث می شود نوار غزه به محلی غیر قابل سکونت تبدیل شود.

هدف قرار دادن خبرنگاران، پزشکان و نیروهای امدادی و بمباران بیمارستان ها و خودروهای اورژانس نیز جنایت به شمار می رود.