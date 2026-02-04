افتتاح بزرگترین نیروگاه خورشیدی یزد با حضور وزیر صمت در شهرستان اشکذر

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد اتابک صبح چهارشنبه فاز اول نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی خضرآباد با ظرفیت تولید ۴۰ مگاوات برق خورشیدی را افتتاح کرد.

این پروژه عظیم که در منطقه خضرآباد شهرستان اشکذر واقع شده، با هدف اصلی رفع ناترازی برق و افزایش پایداری شبکه سراسری، به ویژه در پیک مصرف، کلید خورده است.

این نیروگاه توسط شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با سرمایه‌گذاری ثابت ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، معادل بیش از ۵۰ میلیون یورو، از محل منابع داخلی شرکت، در زمینی به مساحت ۱۲۰ هکتار احداث شده است.

عملیات اجرایی این طرح ۱۸ ماهه از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و پیشرفت فیزیکی فاز اول آن ۱۰۰ درصد و فاز دوم تاکنون ۷۰ درصد بوده است.

از منظر فنی، این تأسیسات شامل ۶۶۵ هزار پنل ۱۶۵ کیلوواتی و ۳۷۵ اینورتر است که بر روی ۳۶۰۰ تن سازه فلزی در قالب ۴۰ بلوک ۲.۵ مگاواتی نصب شده‌اند.

همچنین برای اتصال به شبکه، یک پست اختصاصی ۶۳ کیلوولت مجهز به سه ترانسفورماتور ۵۰ مگاولت‌آمپر و یک خط دو مداره ۶۳ کیلوولت به طول ۶.۳ کیلومتر است‌.

تولید انرژی پاک این نیروگاه سالانه حدود ۲۰۰ میلیون کیلووات‌ساعت خواهد بود که معادل مصرف برق بیش از ۵۰ هزار خانوار است. این میزان تولید انرژی پاک، نتایج زیست‌محیطی قابل توجهی در پی دارد؛ به طوری که سالانه بیش از ۵۵ میلیون متر مکعب در مصرف سوخت‌های فسیلی، بیش از ۴۵ میلیون متر مکعب آب صرفه‌جویی شده و از انتشار ۱۱۵ هزار تن گازهای گلخانه‌ای جلوگیری می‌شود.

این پروژه برای ۷۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است. تأمین مالی و بازگشت سرمایه این پروژه بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، به ازای هر کیلووات‌ساعت با نرخ ۶.۹ سنت دلار تضمین شده است.