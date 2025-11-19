  1. استانها
۸۰ هزار تن سنگ میان خانواده و آخرین وداع؛ معدن شازند در انتظار ایمنی

شازند- یک سال پس از ریزش مرگبار معدن شازند، آخرین پیکر هنوز زیر ۸۰ هزار تن سنگ مدفون است؛ در این شرایط امید خانواده به طرح ایمنی معدن پنج شازند گره خورده است.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: صبح روز یکشنبه ۲۷ خردادماه ساعت ۱۰ صبح سال گذشته، معدن شماره پنج شازند در جاده اراک – توره دچار ریزش شد و چهار کارگر این معدن شامل دو راننده کمپرسی و دو راننده بیل مکانیکی که در محل حادثه مشغول فعالیت بودند در دل آوار گرفتار شدند.

با گذشت بیش از یک سال، تلاش‌های بی‌وقفه تیم‌های امداد و نجات برای خروج پیکر آیت رضایی، یکی از چهار جان باخته حادثه معدن مهاجران ادامه دارد، پیکری که همچنان زیر ۸۰۰ تن سنگ مدفون است و امیدها برای یافتن او با محدودیت‌ها و چالش‌های جدی مواجه است.

خانواده جان باخته بارها خواستار خروج پیکر او از معدن شده‌اند؛ خواسته‌ای انسانی، طبیعی و قابل درک که نشان از دلبستگی عاطفی و حق طبیعی خانواده برای وداع با عزیز از دست رفته دارد اما با این حال به لحاظ فنی، این اقدام با محدودیت‌های جدی مواجه است.

حادثه معدن شماره پنج شازند، علاوه بر ابعاد انسانی و عاطفی، یادآور مخاطرات شغلی و ضرورت بازنگری در استانداردهای ایمنی معادن است، این وضعیت نقطه‌ای حساس میان خواست انسانی خانواده و الزامات ایمنی ایجاد کرده و پرسش‌هایی جدی درباره امکان و عقلانیت عملیاتی این خواسته مطرح می‌کند.

طرح ایمنی معدن «مهاجران ۵» تا پایان آذرماه ارائه می‌شود؛ تفحص از سر گرفته خواهد شد

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی معدن، حداکثر تا پایان آذرماه جاری، طرح ایمنی معدن مهاجران ۵ را ارائه خواهد کرد و پس از آن، عملیات تفحص برای دسترسی به پیکر چهارمین معدن‌کار جان‌باخته از سر گرفته می‌شود.

علی جودکی افزود: حادثه ناگوار ریزش کوه در سال گذشته به جان‌باختن چهار معدن‌کار در معدن مهاجران پنج، انجامید که پیکر سه نفر از آنان در ساعات اولیه عملیات تفحص شناسایی و منتقل شد.

وی گفت: پیکر چهارمین جان‌باخته به دلیل همراه بودن با ماشین و سقوط در بخشی از معدن که برداشت قبلی در آن انجام شده بود در زیر حجم بسیار زیاد سنگ مدفون شده است.

جودکی تصریح کرد: برآوردهای فنی نشان می‌دهد حدود ۸۰ هزار تن سنگ در این بخش انباشته شده و همین موضوع روند تخلیه را بسیار پیچیده و خطرناک کرده است.

مدیرکل صمت استان مرکزی ادامه داد: به دلیل عدم ایمنی لازم، امکان برداشت سنگ‌ها وجود نداشت و این موضوع به اطلاع تمامی دستگاه‌های نظارتی رسیده است.

وی تاکید کرد: دادستان مرکزی به همراه دیگر مسئولان نظارتی از محل حادثه بازدید کرده و در جریان کامل وضعیت و شرایط موجود قرار گرفته‌اند.

جودکی با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات ایمنی افزود: در حال حاضر سازمان نظام مهندسی معدن در حال اجرای طرح ایمنی است.

وی گفت: تا پیش از نهایی و تأیید شدن این طرح، انجام هرگونه برداشت سنگ امکان‌پذیر نیست زیرا ادامه کار مستلزم انجام انفجارهای محدود برای خرد کردن سنگ‌ها است.

مدیرکل صمت ادامه داد: اجرای این انفجارها احتمال ریزش بخش‌های دیگری از کوه را به‌دنبال دارد، ازاین‌رو ادامه عملیات بدون اجرای کامل طرح ایمنی امکان‌پذیر نیست.

جودکی افزود: انتظار خانواده جان باخته برای یافتن حتی بخش کوچکی از پیکر عزیزشان کاملاً قابل درک و از حقوق طبیعی آنان است.

وی گفت: شرایط فنی و خطرات موجود به‌طور کامل برای خانواده تشریح شده و آنان نیز با اجرای طرح ایمنی و سپس آغاز عملیات موافقت کرده‌اند.

جودکی تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی معدن، حداکثر تا پایان آذرماه طرح ایمنی را ارائه خواهد کرد و پس از آن، عملیات تفحص از سر گرفته خواهد شد.

پرداخت دیه منوط به رضایت خانواده کارگر است

فرماندار شازند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرداخت دیه کارگر فوت شده معدن سنگ «مهاجران ۵» تنها پس از جلب رضایت خانواده وی امکان‌پذیر است.

حجت‌اله نصیری گفت: براساس اعلام بازرسی نظام مهندسی معدن، بهره‌برداری از معدن به دلیل ناایمن بودن و همچنین ادامه جستجو برای یافتن پیکر چهارمین کارگر، در حال حاضر متوقف شده است.

وی افزود: فرایند جلب رضایت خانواده کارگر و پیگیری مراحل حقوقی و قضائی با جدیت در جریان است.

نصیری تصریح کرد: برداشت از معدن تا اطلاع ثانوی متوقف شده و ادامه فعالیت این معدن منوط به تصمیم مراجع قضائی استانی است.

فرماندار شازند ادامه داد: پس از کسب رضایت خانواده متوفی و با تأیید مسئولان، عملیات حفاری به منظور یافتن پیکر کارگر ادامه خواهد یافت.

نصیری در پاسخ به شایعات مطرح شده مبنی بر پرداخت پول به خانواده کارگر فوت شده برای توقف روند پیگیری، گفت: این شایعات کاملاً بی‌اساس و نادرست است و مسئولان ذی‌ربط، پیگیر ادامه روند پرونده بوده و هیچ کوتاهی در این زمینه صورت نخواهد گرفت.

حال باید دید که آیا تلاش‌های امدادی و راهکارهای فنی موجود، قادر خواهند بود خواسته خانواده مرحوم آیت رضایی را محقق کنند یا اینکه محدودیت‌های ایمنی، همچنان این آرزو را در دل معدن، محبوس نگاه خواهد داشت.

