۸۰ هزار تن سنگ میان خانواده و آخرین وداع؛ معدن شازند در انتظار ایمنی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: صبح روز یکشنبه ۲۷ خردادماه ساعت ۱۰ صبح سال گذشته، معدن شماره پنج شازند در جاده اراک – توره دچار ریزش شد و چهار کارگر این معدن شامل دو راننده کمپرسی و دو راننده بیل مکانیکی که در محل حادثه مشغول فعالیت بودند در دل آوار گرفتار شدند.

با گذشت بیش از یک سال، تلاش‌های بی‌وقفه تیم‌های امداد و نجات برای خروج پیکر آیت رضایی، یکی از چهار جان باخته حادثه معدن مهاجران ادامه دارد، پیکری که همچنان زیر ۸۰۰ تن سنگ مدفون است و امیدها برای یافتن او با محدودیت‌ها و چالش‌های جدی مواجه است.

خانواده جان باخته بارها خواستار خروج پیکر او از معدن شده‌اند؛ خواسته‌ای انسانی، طبیعی و قابل درک که نشان از دلبستگی عاطفی و حق طبیعی خانواده برای وداع با عزیز از دست رفته دارد اما با این حال به لحاظ فنی، این اقدام با محدودیت‌های جدی مواجه است.

حجم عظیم آوار، ناپایداری ساختار معدن و خطر جدی برای جان نیروهای امدادی، عملیات دسترسی به پیکر را به فرآیندی پیچیده و پرخطر تبدیل کرده است. کارشناسان ایمنی معدن تاکید دارند که هرگونه اقدام برای بیرون آوردن پیکر جان باخته نیازمند تجهیزات ویژه، برنامه‌ریزی دقیق و زمان‌بندی طولانی است و کوچک‌ترین بی‌احتیاطی می‌تواند منجر به ریزش دوباره و تلفات جدید شود.

حادثه معدن شماره پنج شازند، علاوه بر ابعاد انسانی و عاطفی، یادآور مخاطرات شغلی و ضرورت بازنگری در استانداردهای ایمنی معادن است، این وضعیت نقطه‌ای حساس میان خواست انسانی خانواده و الزامات ایمنی ایجاد کرده و پرسش‌هایی جدی درباره امکان و عقلانیت عملیاتی این خواسته مطرح می‌کند.

طرح ایمنی معدن «مهاجران ۵» تا پایان آذرماه ارائه می‌شود؛ تفحص از سر گرفته خواهد شد

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی معدن، حداکثر تا پایان آذرماه جاری، طرح ایمنی معدن مهاجران ۵ را ارائه خواهد کرد و پس از آن، عملیات تفحص برای دسترسی به پیکر چهارمین معدن‌کار جان‌باخته از سر گرفته می‌شود.

علی جودکی افزود: حادثه ناگوار ریزش کوه در سال گذشته به جان‌باختن چهار معدن‌کار در معدن مهاجران پنج، انجامید که پیکر سه نفر از آنان در ساعات اولیه عملیات تفحص شناسایی و منتقل شد.

وی گفت: پیکر چهارمین جان‌باخته به دلیل همراه بودن با ماشین و سقوط در بخشی از معدن که برداشت قبلی در آن انجام شده بود در زیر حجم بسیار زیاد سنگ مدفون شده است.

جودکی تصریح کرد: برآوردهای فنی نشان می‌دهد حدود ۸۰ هزار تن سنگ در این بخش انباشته شده و همین موضوع روند تخلیه را بسیار پیچیده و خطرناک کرده است.

مدیرکل صمت استان مرکزی ادامه داد: به دلیل عدم ایمنی لازم، امکان برداشت سنگ‌ها وجود نداشت و این موضوع به اطلاع تمامی دستگاه‌های نظارتی رسیده است.

وی تاکید کرد: دادستان مرکزی به همراه دیگر مسئولان نظارتی از محل حادثه بازدید کرده و در جریان کامل وضعیت و شرایط موجود قرار گرفته‌اند.

جودکی با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات ایمنی افزود: در حال حاضر سازمان نظام مهندسی معدن در حال اجرای طرح ایمنی است.

وی گفت: تا پیش از نهایی و تأیید شدن این طرح، انجام هرگونه برداشت سنگ امکان‌پذیر نیست زیرا ادامه کار مستلزم انجام انفجارهای محدود برای خرد کردن سنگ‌ها است.

مدیرکل صمت ادامه داد: اجرای این انفجارها احتمال ریزش بخش‌های دیگری از کوه را به‌دنبال دارد، ازاین‌رو ادامه عملیات بدون اجرای کامل طرح ایمنی امکان‌پذیر نیست.

وی تصریح کرد: محل تقریبی قرارگیری پیکر چهارمین معدن‌کار شناسایی شده و پس از تکمیل طرح ایمنی، بهره‌بردار می‌تواند عملیات برداشت سنگ و دسترسی به پیکر را آغاز کند.

جودکی افزود: انتظار خانواده جان باخته برای یافتن حتی بخش کوچکی از پیکر عزیزشان کاملاً قابل درک و از حقوق طبیعی آنان است.

وی گفت: شرایط فنی و خطرات موجود به‌طور کامل برای خانواده تشریح شده و آنان نیز با اجرای طرح ایمنی و سپس آغاز عملیات موافقت کرده‌اند.

جودکی تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی معدن، حداکثر تا پایان آذرماه طرح ایمنی را ارائه خواهد کرد و پس از آن، عملیات تفحص از سر گرفته خواهد شد.

پرداخت دیه منوط به رضایت خانواده کارگر است

فرماندار شازند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرداخت دیه کارگر فوت شده معدن سنگ «مهاجران ۵» تنها پس از جلب رضایت خانواده وی امکان‌پذیر است.

حجت‌اله نصیری گفت: براساس اعلام بازرسی نظام مهندسی معدن، بهره‌برداری از معدن به دلیل ناایمن بودن و همچنین ادامه جستجو برای یافتن پیکر چهارمین کارگر، در حال حاضر متوقف شده است.

وی افزود: فرایند جلب رضایت خانواده کارگر و پیگیری مراحل حقوقی و قضائی با جدیت در جریان است.

نصیری تصریح کرد: برداشت از معدن تا اطلاع ثانوی متوقف شده و ادامه فعالیت این معدن منوط به تصمیم مراجع قضائی استانی است.

فرماندار شازند ادامه داد: پس از کسب رضایت خانواده متوفی و با تأیید مسئولان، عملیات حفاری به منظور یافتن پیکر کارگر ادامه خواهد یافت.

وی تاکید کرد: مسئولیت ایمن‌سازی معدن و نظارت بر روند کار به مراجع مربوطه واگذار شده و طرح‌های ارائه شده باید به دقت رعایت شوند.

نصیری در پاسخ به شایعات مطرح شده مبنی بر پرداخت پول به خانواده کارگر فوت شده برای توقف روند پیگیری، گفت: این شایعات کاملاً بی‌اساس و نادرست است و مسئولان ذی‌ربط، پیگیر ادامه روند پرونده بوده و هیچ کوتاهی در این زمینه صورت نخواهد گرفت.

حال باید دید که آیا تلاش‌های امدادی و راهکارهای فنی موجود، قادر خواهند بود خواسته خانواده مرحوم آیت رضایی را محقق کنند یا اینکه محدودیت‌های ایمنی، همچنان این آرزو را در دل معدن، محبوس نگاه خواهد داشت.