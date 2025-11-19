سهندی: رزمایش اقتدار بسیج پنجم آذرماه در زنجان برگزار می شود

به گزاشر خبرنگار مهر، سردار محسن سهندی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به اینکه بیانیه گام دوم انقلاب سه محور اساسی خودسازی، جامعهپردازی و تمدنسازی را مورد توجه قرار داده است، افزود: بسیج با محوریت همین سه مؤلفه، برنامهها و مأموریتهای خود را تدوین و عملیاتی کرده و مسیر حرکت خود را در چارچوب این راهبردها تنظیم نموده است.
وی با تشریح برنامهها، مأموریتها و رویکردهای بسیج در گام دوم انقلاب اسلامی از اجرای مجموعهای گسترده از فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و جهادی در سطح محلات و پایگاههای مقاومت استان خبر داد.
بسیج؛ پیرو منویات رهبری بدون نیاز به تبدیل بیانات به قانون
فرمانده سپاه استان زنجان با تأکید بر اینکه تشکیلات بسیج باید منویات رهبر انقلاب را فصلالخطاب فعالیتهای خود بداند، گفت: مأموریتها و اقدامات بسیج مستقیماً بر اساس بیانات معظمله انجام میشود و نیازی به تبدیل آنها به آئیننامه یا قانون نیست.
سردار سهندی با اشاره به ویژهبرنامههای هفته بسیج اظهار کرد: میزهای خدمت با هدف رسیدگی به مشکلات محلی در محلات و پایگاههای مقاومت برگزار میشود و برنامههای تربیتی از جمله میقات صالحین در نمازهای جمعه سراسر کشور اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه بسیج در چارچوب رویکرد محلهمحور فعالیت میکند و این رویکرد در بیانیه گام دوم نیز مورد تأکید قرار گرفته است، افزود: مردم محور اصلی فعالیتهای بسیج هستند و این سازمان بسترساز مشارکت مردمی در حوزههای مختلف است.
فرمانده سپاه استان زنجان با اشاره به تدوین برنامههای سرفصلی در بسیج گفت: برای هر سرفصل چندین خط برنامه و عنوان اجرایی طراحی شده که بر اساس آنها مأموریتها، ارزیابیها، نظارتها و عملکردها تعریف و تنظیم میشود.
وی با بیان اینکه بسیج اصناف نقش مؤثری در خدمترسانی دارد، اظهار کرد: در حوزه اصناف ۱۱ هزار خدمت به نیت شهدای اصناف در کشور برنامهریزی شده است که سهم استان زنجان ۲۵۸ خدمت است.
فعالیت گروههای جهادی در حوزههای پزشکی، فرهنگی و مهندسی
سردار سهندی با اشاره به نقش گروههای جهادی گفت: این گروهها در حوزههای پزشکی، مهندسی، فرهنگی و ورزشی فعال هستند و اردوهای جهادی نیز با تمرکز بر محلات و مناطق مختلف استان برگزار میشود.
وی همچنین از برگزاری برنامههای ویژه از جمله دیدار با علمای برجسته، نشستهای بصیرتی و یادواره شهدای استان خبر داد و افزود: این برنامهها با هدف افزایش معرفت دینی، بصیرت و انسجام اجتماعی در سطح استان اجرا میشود.
فرمانده سپاه استان زنجان با اشاره به اجرای پروژههای ملی و استانی محرومیتزدایی اظهار داشت: این پروژهها در قالب طرحهای عمرانی و محرومیتزدایی اجرا شده و در هفته بسیج به بهرهبرداری میرسد.
سردار سهندی با بیان اینکه در حوزه بانوان، تجمع فاطمی همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار خواهد شد. همچنین رزمایش اقتدار بسیج در پنجم آذرماه بهصورت همزمان در استان و سراسر کشور اجرا میشود، ادامه داد: رزمایش گردانهای بیتالمقدس نیز که سال گذشته بازتاب ملی داشت، امسال با کمی تأخیر و در قالب برنامههای محلی و شهرستانی برگزار خواهد شد.
سردار سهندی با اشاره به تداوم برنامههای بسیج در ماههای پیشِ رو گفت: پس از رزمایش گسترده گردانهای بیتالمقدس، فعالیتهای بسیج با تمرکز بر مسائل اطلاعاتی، عملیاتی و امنیتی محلات دنبال خواهد شد.
وی افزود: برگزاری جشنوارههای ورزشی و برنامههای سایبری بسیج نیز در دستور کار قرار دارد که با هدف تقویت امنیت پایدار، افزایش آمادگی و ارتقای انسجام محلی انجام میشود.
فرمانده سپاه استان زنجان با جمعبندی برنامهها خاطرنشان کرد: مجموع این اقدامات بیانگر نقشآفرینی فعال بسیج در حفظ امنیت، توسعه فرهنگی و اجتماعی و حرکت در مسیر تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است.
سردار سهندی با تأکید بر اینکه سپاه مرجع رسمی اطلاعرسانی درخصوص رویدادهای خاص است، گفت: تمامی موضوعات از طریق روابط عمومی سپاه اطلاعرسانی خواهد شد.
