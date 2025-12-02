سهندی: امیدآفرینی نیاز کنونی جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محسن سهندی در نشست تببین جنگ ۱۲ روزه در سازمان صنعت، ‌معدن و تجارت استان به تلاش دشمن برای سیاه نمایی و قطع امید مردم از نظام اشاره کرد و افزود: غربی‌ها این چنین سیاه نمایی می کنند که ایران هشتمین کشور دنیا در فساد سیستماتیک است تا نشان دهند که در بدنه دولتی هیچ کاری انجام نمی‌شود.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان بر لزوم هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان، حفظ روحیه حماسی و ایثارگری اشاره کرد و گفت: در این شرایط، همدلی و همراهی مردم و مسئولان، توجه به مسائل اقتصادی و جنگ کریدورها را باید بیش از گذشته مورد توجه قرار داد.

سهندی با اشاره به موقعیت ویژه استان زنجان گفت: استان زنجان به عنوان شاهراه ارتباطی غرب به شرق کشور محسوب می شود که همه ترانزیت‌هایی که از طریق آذربایجان غربی، کردستان و ترکیه انجام می‌شود، باید از زنجان عبور کند.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان بر ضرورت آگاه کردن مردم از توطئه‌های دشمنان و امیدآفرینی به عنوان نیاز کنونی جامعه تاکید کرد و گفت: هرچند مشکلات گوناگونی در کشور وجود دارد اما دست اندرکاران امر باید در زیر پرچم انقلاب اسلامی مجاهدانه و خالصانه برای خدمت به مردم و سربلندی نظام تلاش کنند.

سهندی بر ضرورت نگاه ویژه به استان در حوزه مسائل تجاری و اقتصادی و بسته‌های حمایتی تاکید کرد و افزود: زنجان ظرفیت های بسیار زیادی دارد و برای ارتقای بخش های مختلف باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان به جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و گفت: استان زنجان در جنگ اخیر، یکی از ۱۴ استان کشور بود که به طور مستقیم با رژیم صهیونیستی و آمریکا درگیری داشت.

وی به همدلی و همراهی مردم و مسئولان استان در طول جنگ اشاره و خاطر نشان کرد: این استان میزبان میهمانان زیادی از سایر استانها بود، اما هیچ کمبودی احساس نشد که باید از تلاش‌های استاندار، دستگاه‌های اجرایی، اصناف، بازاریان و کسبه قدردانی کرد.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان گفت: در این میان استان زنجان با وجود منابع محدود در حوزه ارزاق عمومی، استان مولدی است و مازاد بر نیاز خود تولید دارد که باید از زحمات فعالان این بخش ها قدردانی کرد.