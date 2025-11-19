چرا سفر فرمانده ارتش لبنان به آمریکا لغو شد؟

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: دولت آمریکا سفر «رودولف هیکل» فرمانده ارتش لبنان را به واشنگتن که قرار بود روز سه شنبه انجام شود لغو کرد. علت این اقدام آمریکا عصبانیت مقامات این کشور از صدور بیانیه اخیر فرماندهی ارتش لبنان در خصوص تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه این کشور بوده است. لیندسی گراهام سناتور آمریکایی نیز مدعی شد که ارتش لبنان نباید از رژیم صهیونیستی انتقاد کرده و توجهی به خلع سلاح حزب الله نداشته باشد. از سوی دیگر روزنامه اللواء گزارش داد، این ژنرال رودولف هیکل فرمانده ارتش لبنان بود که سفر خود به واشنگتن را لغو کرد. به او اطلاع داده شد که قرار ملاقاتش با فرمانده ارتش آمریکا لغو شده است. پس از لغو جلسات برنامه‌ریزی شده او با مقامات آمریکایی، هیکل تصمیم گرفت این سفر را به طور کامل لغو کند و رفتار آمریکا را «توهین» به لبنان و ارتش آن دانست.

لغو سفر ژنرال رودولف هیکل فرمانده ارتش لبنان به واشنگتن نه صرفاً یک مسئله دیپلماتیک بلکه نمادی از ایستادگی ملی و دفاع از کرامت کشور است. این تصمیم نشان داد که ارتش لبنان حاضر نیست به بهانه فشارهای خارجی، استقلال و حاکمیت خود را فدای منافع دیگران کند. اتفاق اخیر، تصویری روشن از چالش‌های داخلی و خارجی لبنان ارائه می‌دهد و بازتاب‌دهنده تنش عمیق میان نهادهای ملی و قدرت‌های خارجی است.

اختلافات پشت پرده با واشنگتن

لغو سفر فرمانده ارتش، صرفاً واکنش به بیانیه‌های ضد اسرائیلی نبود. منابع لبنانی فاش کردند که مشکل اصلی، اختلاف مستقیم میان هیکل و مورگان اورتگاس فرستاده آمریکا در لبنان است. اورتگاس در حضور چند سیاستمدار لبنانی، هیکل را به «عدم پایبندی به تعهداتش در مقابله با حزب‌الله» متهم کرد. این اتهامات بلافاصله پس از ارائه گزارشی توسط هیکل به کابینه لبنان تشدید شد.

هیکل در گزارشش به «توهین‌های مکرر به ارتش» و «شرایط دشوار پرسنل ارتش در جنوب لبنان تحت فشار اسرائیل» اشاره کرد. او هشدار داد که ادامه چنین فشارهایی می‌تواند منجر به توقف عملیات ارتش در جنوب رودخانه لیتانی شود. این بیانیه توسط برخی منابع دولتی لبنان به واشنگتن منتقل شد و واکنش شدید آمریکایی‌ها را برانگیخت.

مخالفت هیکل با تسلیم به خواسته‌های خارجی

یکی از مهم‌ترین دلایل خشم واشنگتن و اسرائیل، امتناع هیکل از اجرای خواسته‌های آن‌ها بود. آمریکا و رژیم صهیونیستی انتظار داشتند ارتش لبنان به خانه‌های مردم جنوب لبنان وارد شود و برای پیدا کردن سلاح‌های حزب‌الله جستجو کند. هیکل معتقد بود چنین اقدامی نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه زمینه فشار بیشتر و خواسته‌های جدید اسرائیل را فراهم خواهد کرد.

او بارها تأکید کرد که ارتش لبنان نباید ابزار اجرای برنامه‌های خارجی شود و هرگونه همکاری باید بر اساس موازین ملی و حفظ کرامت کشور باشد. همین موضع، باعث شد لغو سفر به واشنگتن تبدیل به یک اقدام ضروری و پیام‌آور استقلال ارتش شود.

پیام داخلی، ارتش حافظ کرامت ملی

لغو سفر فرمانده ارتش لبنان، پیام روشنی برای مردم داشت. در جامعه‌ای که اغلب مقامات سیاسی برای جلب رضایت قدرت‌های خارجی به سرعت واکنش نشان می‌دهند، ایستادگی هیکل به عنوان یک «سرپیچی محاسبه شده» تلقی شد. این اقدام، اعتبار ارتش و فرمانده آن را در میان مردم تقویت کرد و نشان داد که هنوز شخصیت‌های رسمی در لبنان وجود دارند که منافع ملی را بر فشار خارجی ترجیح می‌دهند. مردم لبنان مشاهده کردند که ارتش می‌تواند همکاری بین‌المللی داشته باشد و در عین حال خطوط قرمز ملی خود را حفظ کند. تصمیم هیکل، یادآور این بود که استقلال نهادهای ملی همچنان قابل دفاع است و هیچ تهدید خارجی نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد.

پیام به رئیس جمهور و دولت لبنان

لغو سفر فرمانده ارتش، علاوه بر پیام داخلی، به دولت لبنان و شخص رئیس جمهور نیز اشاره داشت. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که آمریکا هیکل را تحت فشار قرار داد تا از طریق رئیس جمهور بر نهادهای دولتی و اجرای سیاست‌های خارجی کنترل پیدا کند. پیام واشنگتن روشن بود: «مسئله فقط حزب‌الله نیست، بلکه دولت و نهادهای آن نیز باید تسلیم شوند.»

این هشدار بیانگر آن است که آمریکا آماده است حمایت مالی و امنیتی از ارتش لبنان را کاهش دهد و در صورت لزوم انزوای سیاسی، مالی و نظامی را بر کشور اعمال کند. هیکل این پیام را به روشنی رد کرد و نشان داد که ارتش لبنان حاضر به تسلیم نیست.

پیام خارجی و بازتعریف رابطه با آمریکا

لغو سفر فرمانده ارتش لبنان واکنش نارضایتی آشکار واشنگتن را به دنبال داشت. ایالات متحده ممکن است کمک‌های نظامی و مالی خود را دوباره ارزیابی کند یا شروط جدیدی برای همکاری اعمال کند. با این حال، تجربه لبنان نشان داده است که تضعیف ارتش به نفع هیچ‌کس نیست و می‌تواند زمینه بی‌ثباتی داخلی و افزایش فعالیت گروه‌های مسلح را فراهم آورد. لغو سفر هیکل، بازتعریف رابطه لبنان با آمریکا را ضروری کرد: رابطه‌ای مبتنی بر احترام متقابل و استقلال ملی، نه سلطه و تحمیل. ارتش لبنان با این اقدام نشان داد که همکاری ممکن است، اما تسلیم هیچ‌گونه فشار خارجی نمی‌شود.

ارتش لبنان در مسیر حفظ هویت

این اقدام فرمانده ارتش، نماد نزاعی عمیق بر سر هویت ارتش لبنان است. ارتش باید بین دو مسیر انتخاب کند: یا نهادی شود که صرفاً اهداف خارجی را دنبال کند، یا نهادی مستقل که حافظ ثبات داخلی و امنیت ملی باشد. لغو سفر نشان داد که گزینه دوم هنوز ممکن است و ارتش لبنان می‌تواند با اقتدار ملی خود، نقش خود را به عنوان ضامن امنیت کشور حفظ کند. همچنین این تصمیم پیام واضحی به جهان فرستاد: لبنان کشوری مستقل است و می‌تواند تصمیمات خود را بدون فشار خارجی اتخاذ کند. ارتش لبنان همزمان قادر به همکاری بین‌المللی و دفاع از منافع ملی خود است.

نتیجه

لغو سفر فرمانده ارتش لبنان به آمریکا نه یک شکست دیپلماتیک، بلکه یک پیروزی معنوی است. این اقدام، نماد ایستادگی، استقلال و دفاع از کرامت کشور است. فرمانده ارتش با این تصمیم نشان داد که هنوز شخصیت‌هایی در لبنان وجود دارند که منافع ملی را بر فشارهای خارجی ترجیح می‌دهند و حاضر به مصالحه نیستند. پیام ارتش لبنان روشن است: همکاری بین‌المللی ممکن است، اما تسلیم در برابر هیچ تهدید خارجی صورت نمی‌گیرد. لغو سفر فرمانده ارتش، سرمایه‌ای معنوی برای کشور است که استقلال و عزت ملی را تقویت می‌کند و نشان می‌دهد لبنان هنوز توان تصمیم‌گیری مستقل دارد.