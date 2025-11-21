عباس صوفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه «تولید» مهم‌ترین نقطه اتکای اقتصاد ملی است، گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم اقتصادی که می‌تواند هم ارزآوری برای کشور داشته باشد، هم اشتغال ایجاد کند و هم اقتصاد جامعه را به حرکت درآورد، مسئله تولید است. مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی‌ها و شعارهای سال، بارها کلیدواژه‌های روشنی درباره اهمیت تولید مطرح کرده‌اند و این نشان می‌دهد که مسیر مشخص است.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی افزود: ما باید بپذیریم زمانی موفق خواهیم بود که به بخش خصوصی تکیه کنیم و مسیر فعالیت این بخش را برای تقویت تولید تسهیل کنیم، چرا که افزایش تولید، به طور طبیعی منجر به افزایش اشتغال، تقویت ارزآوری و پویایی اقتصاد کشور می‌شود.

صوفی با اشاره به مشکلات اخیر واحدهای تولیدی، تصریح کرد: امسال متأسفانه با قطعی گسترده برق در واحدهای صنعتی و تولیدی مواجه بودیم و بسیاری از واحدها از این ناحیه متضرر شدند. دولت باید به این مسئله توجه جدی داشته باشد، زیرا تأمین برق برای واحدهای تولیدی یک نیاز حیاتی است.

وی در ادامه یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های تولید را تأمین مالی و سرمایه در گردش واحدها دانست و گفت: بانک‌ها حمایت لازم را از واحدهای تولیدی ندارند. سیاست‌های بانکی و بانک مرکزی، علیرغم شعارهایی که داده می‌شود، موفق نبوده است. تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی یک ضرورت حیاتی است، اما در عمل ضعف‌های جدی داریم و بانک‌ها آن حمایت لازم را ارائه نمی‌کنند.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: انتظار جدی از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این است که با سیاست‌گذاری هدفمند، موضوع تأمین سرمایه برای گسترش واحدهای تولیدی و همچنین تأمین سرمایه در گردش را به‌صورت اولویت‌دار دنبال کنند.

وی افزود: با توجه به افزایش قیمت کالاها و مواد اولیه و تورمی که در ماه‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم، کمر بسیاری از واحدهای تولیدی در حال خرد شدن است. هزینه‌ها به شدت بالا رفته و تولیدکننده بدون حمایت بانکی نمی‌تواند دوام بیاورد. بانک‌ها باید به میدان بیایند و به تولید کشور کمک کنند.