به گزارش خبرنگار مهر، جلسات کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری برگزار خواهد شد. مهمترین دستورکار این جلسات به شرح زیر است:
کمیسیون صنایع و معادن
دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور بررسی عملکرد این وزارتخانه در تامین مالی واحدهای صنعتی و معدنی
کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست
بررسی سوالات جمعی از نمایندگان از وزیر نیرو
کمیسیون عمران
دعوت از شهردار تهران به منظور بررسی آخرین وضعیت کنترل حریم و محدوده شهر تهران و مراکز استانها
بررسی وضعیت تخصیص و تحویل پساب فاضلاب شهر تهران برای تأمین آب فضای سبز شهری
استماع گزارش مدیرعامل آب و فاضلاب کشور درباره نحوه اجرای قانون توسعه و بهینهسازی آب شرب شهری و روستایی
کمیسیون انرژی
بررسی ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاههای اجرایی مسئول در موضوع قاچاق سوخت، فرآوردههای نفتی و گازی در کشور
بررسی ضرورت تحقیق و تفحص از وزارت نفت درخصوص شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت و شرکت ملی طراحی و ساختمان نفت
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری
ادامه بررسی طرح تقویت نظام آموزش و پرورش
کمیسیون فرهنگی
بررسی عملکرد نهاد کتابخانههای عمومی کشور
کمیسیون اصل نود
بررسی آخرین وضعیت راه اندازی سامانه جدید امور گمرکی
برگزاری جلسه با حضور وزیر آموزش و پرورش برای بررسی موضوع بازنشستگی اجباری برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور
کمیسیون اجتماعی
دعوت از رئیس سازمان حج و زیارت برای بررسی عملکرد این سازمان
بررسی طرح نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی و لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی
کمیسیون اقتصادی
ادامه رسیدگی به طرح گزیر نظام بانکی
بررسی عملکرد تامین مالی واحدهای صنعتی و معدنی با حضور وزیر اقتصاد
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
بررسی طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
بررسی طرح رسیدگی به تخلفات ساختمانی
استماع گزارش اقدامات و برنامههای وزیر اقتصاد
نظر شما