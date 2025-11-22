به گزارش خبرنگار مهر، جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری برگزار خواهد شد. مهم‌ترین دستورکار این جلسات به شرح زیر است:

کمیسیون صنایع و معادن

دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور بررسی عملکرد این وزارتخانه در تامین مالی واحدهای صنعتی و معدنی

کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست

بررسی سوالات جمعی از نمایندگان از وزیر نیرو

کمیسیون عمران

دعوت از شهردار تهران به‌ منظور بررسی آخرین وضعیت کنترل حریم و محدوده شهر تهران و مراکز استان‌ها

بررسی وضعیت تخصیص و تحویل پساب فاضلاب شهر تهران برای تأمین آب فضای سبز شهری

استماع گزارش مدیرعامل آب و فاضلاب کشور درباره نحوه اجرای قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی

کمیسیون انرژی

بررسی ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاه‌های اجرایی مسئول در موضوع قاچاق سوخت، فرآورده‌های نفتی و گازی در کشور

بررسی ضرورت تحقیق و تفحص از وزارت نفت درخصوص شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت و شرکت ملی طراحی و ساختمان نفت

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری

ادامه بررسی طرح تقویت نظام آموزش و پرورش

کمیسیون فرهنگی

بررسی عملکرد نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

کمیسیون اصل نود

بررسی آخرین وضعیت راه اندازی سامانه جدید امور گمرکی

برگزاری جلسه با حضور وزیر آموزش و پرورش برای بررسی موضوع بازنشستگی اجباری برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور

کمیسیون اجتماعی

دعوت از رئیس سازمان حج و زیارت برای بررسی عملکرد این سازمان

بررسی طرح نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی و لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

کمیسیون اقتصادی

ادامه رسیدگی به طرح گزیر نظام بانکی

بررسی عملکرد تامین مالی واحدهای صنعتی و معدنی با حضور وزیر اقتصاد

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها

بررسی طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

بررسی طرح رسیدگی به تخلفات ساختمانی

استماع گزارش اقدامات و برنامه‌های وزیر اقتصاد