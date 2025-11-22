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۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۵

سه وزیر این هفته به کمیسیون‌های مجلس می‌روند

سه وزیر این هفته به کمیسیون‌های مجلس می‌روند

وزرای آموزش و پرورش، اقتصاد و نیرو در هفته جاری به منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان، در جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس حضور می‌یابند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری برگزار خواهد شد. مهم‌ترین دستورکار این جلسات به شرح زیر است:

کمیسیون صنایع و معادن

دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور بررسی عملکرد این وزارتخانه در تامین مالی واحدهای صنعتی و معدنی

کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست

بررسی سوالات جمعی از نمایندگان از وزیر نیرو

کمیسیون عمران

دعوت از شهردار تهران به‌ منظور بررسی آخرین وضعیت کنترل حریم و محدوده شهر تهران و مراکز استان‌ها

بررسی وضعیت تخصیص و تحویل پساب فاضلاب شهر تهران برای تأمین آب فضای سبز شهری

استماع گزارش مدیرعامل آب و فاضلاب کشور درباره نحوه اجرای قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی

کمیسیون انرژی

بررسی ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاه‌های اجرایی مسئول در موضوع قاچاق سوخت، فرآورده‌های نفتی و گازی در کشور

بررسی ضرورت تحقیق و تفحص از وزارت نفت درخصوص شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت و شرکت ملی طراحی و ساختمان نفت

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری

ادامه بررسی طرح تقویت نظام آموزش و پرورش

کمیسیون فرهنگی

بررسی عملکرد نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

کمیسیون اصل نود

بررسی آخرین وضعیت راه اندازی سامانه جدید امور گمرکی

برگزاری جلسه با حضور وزیر آموزش و پرورش برای بررسی موضوع بازنشستگی اجباری برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور

کمیسیون اجتماعی

دعوت از رئیس سازمان حج و زیارت برای بررسی عملکرد این سازمان

بررسی طرح نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی و لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

کمیسیون اقتصادی

ادامه رسیدگی به طرح گزیر نظام بانکی

بررسی عملکرد تامین مالی واحدهای صنعتی و معدنی با حضور وزیر اقتصاد

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها

بررسی طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

بررسی طرح رسیدگی به تخلفات ساختمانی

استماع گزارش اقدامات و برنامه‌های وزیر اقتصاد

کد مطلب 6664513
زهرا علیدادی

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