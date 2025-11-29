به گزارش خبرگزاری مهر، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به فرمایش اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه همه ما باید از اسراف پرهیز کنیم، نوشت: تولید برق در ترکیه سالانه ۳۵۴.۶ و در ایران ۳۸۰ تراوت ساعت! تولید ناخالص داخلی در ترکیه ۱۳۰۰ و در ایران ۴۳۶ میلیارد دلار! ایران مقام پانزدهم جهان در تولید برق است.

وی در ادامه این مطلب آورده است: پس مشکل در تولید نیست، در مصرف است. صرفه جویی و بهینه سازی علاج رفع ناترازی است.