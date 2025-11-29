  1. سیاست
  2. مجلس
۸ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۹

زنگنه: صرفه‌جویی و بهینه‌سازی علاج رفع ناترازی انرژی است

زنگنه: صرفه‌جویی و بهینه‌سازی علاج رفع ناترازی انرژی است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه مشکل ما در تولید برق نیست و در مصرف آن است، نوشت: صرفه‌جویی و بهینه‌سازی علاج رفع ناترازی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به فرمایش اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه همه ما باید از اسراف پرهیز کنیم، نوشت: تولید برق در ترکیه سالانه ۳۵۴.۶ و در ایران ۳۸۰ تراوت ساعت! تولید ناخالص داخلی در ترکیه ۱۳۰۰ و در ایران ۴۳۶ میلیارد دلار! ایران مقام پانزدهم جهان در تولید برق است.

وی در ادامه این مطلب آورده است: پس مشکل در تولید نیست، در مصرف است. صرفه جویی و بهینه سازی علاج رفع ناترازی است.

کد خبر 6671382
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها