استقبال کشورهای منطقه از واکر ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، نادر علیرضالو، در حاشیه برگزاری کنگره کاردرمانی در مرکز همایش‌های بین المللی ایران، به تولید واکر راه برنده ویژه کودکان فلج مغزی نوع شدید، اشاره کرد و گفت: حدود ۶ سال است که تحقیق و توسعه برای تولید محصولات مخصوص کودکان فلج مغزی را آغاز کرده‌ایم.

وی افزود: از نظر علمی، درجه بندی کودکان فلج مغزی به پنج سطح تقسیم می‌شود. سطوح ۱ و ۲ معمولاً تا سن ۵ سالگی با کمک توانبخشی می‌توانند به صورت مستقل راه بروند اما سطوح ۳، ۴ و ۵ حتی تا سن ۸ سالگی و گاهی هیچ‌وقت به تنهایی قادر به راه‌رفتن نیستند و به واکرهای معکوس نیاز دارند. پس از تولید واکر معکوس، متوجه شدیم کودکانی که سنشان بالاتر می‌رود به واکری بزرگ‌تر نیاز دارند تا بتوانند در محیط‌های اجتماعی مشارکت داشته باشند؛ بنابراین نسل دوم و جدیدتر واکرها طراحی شد.

عضو بنیاد ملی نخبگان افزود: در ادامه مشاهده کردیم کودکانی هستند که به دلیل شدت درگیری در فلج مغزی، حتی قادر به استفاده از واکر معکوس نیز نیستند؛ زیرا برای استفاده از واکر معکوس، کودک باید توانایی ایستادن را داشته باشد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم واکری طراحی کنیم که حتی کودکان فلج مغزی با سطح شدید یعنی کودکانی که کنترل گردن، نشستن و ایستادن ندارند بتوانند با آن وضعیت ایستاده و تجربه قدم‌زدن پویا را تجربه کنند.

وی ادامه داد: کودکانی که فقط در وضعیت نشسته یا خوابیده قرار دارند دچار پوکی استخوان، مشکلات گوارشی، کوتاهی عضلات و اختلالات مختلف می‌شوند اما وقتی در حالت ایستا قرار می‌گیرند و گام زدن را تجربه می‌کنند، بسیاری از این مشکلات برطرف می‌شود. ضمن اینکه مشارکت اجتماعی در بهبود عملکرد شناختی و گفتاری آن‌ها نیز نقش زیادی دارد بنابراین واکر جدیدی به‌عنوان آخرین نسل واکرها تولید شد. این واکر مخصوص کودکان با سطح شدید فلج مغزی است؛ حتی کودکانی که گردن‌گیری، نشستن و ایستادن ندارند.

این پژوهشگر علوم اعصاب شناختی، درباره صرفه‌جویی ارزی این واکرهای ایرانی، افزود: نمونه‌های خارجی این واکرها تا حدود ۱۵ هزار یورو قیمت دارند اما نمونه تولیدی کمتر از یک سی‌ام این قیمت است و تولید آن به صرفه جویی ارزی نیز کمک کرده است.

وی درباره پوشش بیمه‌ای واکرهای فلج مغزی کودکان، افزود: دو واکر قبلی تولیدشده را تحت پوشش بیمه داشتیم؛ خانواده‌ها فاکتور را به بیمه تکمیلی ارائه می‌دادند و بیمه بخشی از هزینه را پرداخت می‌کرد اما واکر جدید چون تازه ثبت صنعتی شده و در حال تولید است، فعلاً وارد فاز بیمه‌ای نشده است؛ با این حال انتظار داریم سازمان بهزیستی و بیمه‌ها حمایت کنند.

علیرضالو با اشاره به توان صادراتی این محصول، گفت: با توجه به قیمت جهانی بسیار بالای واکرهای مشابه، کشورهای منطقه پس از رونمایی از محصول ایرانی، استقبال زیادی کردند؛ به طوری که چند کشور از جمله ازبکستان، قزاقستان، آذربایجان، ترکیه، عمان و قطر، مایل به دریافت نمایندگی رسمی این واکر هستند. چون قیمت آن نسبت به نمونه‌های جهانی بسیار متفاوت است. البته قیمتی که برای مصرف‌کنندگان ایرانی در نظر گرفتیم حدود ۳۰۰ دلار است، اما برای صادرات حدود ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ دلار فروخته خواهد شد و این اختلاف قیمت را به‌عنوان یک امتیاز برای کودکان این سرزمین لحاظ کرده‌ایم تا بتوانیم از محل سود صادرات، واکر با قیمت پایین‌تر برای کودکان ایرانی ارائه کنیم. کیفیت این واکرها کاملاً مشابه نمونه‌های خارجی است و ۱۰۰ درصد ایرانی و بومی است و طراحی‌ها آنها توسط متخصصان داخلی انجام شده است.