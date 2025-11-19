  1. جامعه
  2. محیط زیست
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۵۲

نشست هم‌اندیشی بررسی دستاوردهای بروزرسانی سیاهه انتشار برگزار شد

نشست تخصصی بررسی دستاوردهای بروزرسانی «سیاهه انتشار منابع آلاینده هوای شهر تهران» امروز به میزبانی شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی «بررسی دستاوردهای بروزرسانی سیاهه انتشار منابع آلاینده هوای تهران برای سال مبنای ۱۴۰۱» امروز با حضور جمعی از اساتید دانشگاهی و مسئولان حوزه محیط زیست برگزار شد.

این نشست با سخنرانی فاطمه کریمی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا آغاز شد. وی ضمن خوشامدگویی به مدعوین و تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه، به اهمیت روزافزون مسئله آلودگی هوا پرداخت و گفت: آلودگی هوا معضلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. این موضوع به یک چالش سیاسی نیز تبدیل شده و گاه مورد سوءاستفاده مخالفان نظام قرار می‌گیرد. امروز باید سندی روشن و مبتنی بر داده‌های دقیق در اختیار مسئولان و قانون‌گذاران قرار دهیم تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه اطلاعات معتبر انجام شود.

وی با اشاره به نقش کلیدی سیاهه انتشار در نظام پایش و سیاست‌گذاری افزود: شرکت کنترل کیفیت هوا همواره تلاش کرده تا داده‌های به‌موقع، شفاف و قابل اتکا ارائه دهد. سیاهه انتشار ستون فقرات مدل‌سازی‌های آینده است و برای تهیه نسخه جدید آن فراز و فرودهای بسیاری طی شده است. در این مسیر از حمایت‌های علیرضا زاکانی شهردار تهران، و سایر مدیران دست‌اندرکار قدردانی می‌کنم.

کریمی ابراز امیدواری کرد که بروز رسانی سیاهه انتشار بتواند نقش مؤثری در بهبود مدیریت آلودگی هوا ایفا کند و افزود: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند هم‌افزایی علمی و مدیریتی هستیم تا از این سند به‌عنوان ابزار اصلی تصمیم‌سازی استفاده شود.

در ادامه این نشست، اساتید و متخصصان از جمله سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، طاهری از سازمان محیط زیست، گلشن از دانشگاه علم و صنعت، معین‌الدین از دانشگاه تهران، رحیمیان از دانشگاه علم و صنعت و سیادت موسوی از دانشگاه علم و صنعت، به بیان دیدگاه‌ها، چالش‌ها و انتظارات خود از روند سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی در حوزه آلودگی هوا پرداختند.

رفیعی در سخنان خود با قدردانی از تلاش‌های مدیرعامل و تیم تخصصی شرکت کنترل کیفیت هوا گفت: خوشحالم که پس از سال ۹۶ این سند حیاتی دوباره بروز شده است. سیاهه انتشار ابزار پایه برای نظارت، سیاست‌گذاری و بودجه‌ریزی است و آماده‌ایم هرگونه خلأ اطلاعاتی را در سطح قانون‌گذاری پیگیری و برطرف کنیم.

در پایان جلسه، شرکت‌کنندگان بر اهمیت تکمیل و انتشار نسخه جدید سیاهه انتشار تأکید کردند. این سند که وضعیت انتشار هر یک از منابع آلاینده از نیروگاه و پالایشگاه تا خودروها و اتوبوس‌ها در آلودگی هوای پایتخت را مشخص می‌کند، قرار است دی‌ماه سال جاری رونمایی شود.

