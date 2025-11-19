به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی «بررسی دستاوردهای بروزرسانی سیاهه انتشار منابع آلاینده هوای تهران برای سال مبنای ۱۴۰۱» امروز با حضور جمعی از اساتید دانشگاهی و مسئولان حوزه محیط زیست برگزار شد.

این نشست با سخنرانی فاطمه کریمی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا آغاز شد. وی ضمن خوشامدگویی به مدعوین و تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه، به اهمیت روزافزون مسئله آلودگی هوا پرداخت و گفت: آلودگی هوا معضلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. این موضوع به یک چالش سیاسی نیز تبدیل شده و گاه مورد سوءاستفاده مخالفان نظام قرار می‌گیرد. امروز باید سندی روشن و مبتنی بر داده‌های دقیق در اختیار مسئولان و قانون‌گذاران قرار دهیم تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه اطلاعات معتبر انجام شود.

وی با اشاره به نقش کلیدی سیاهه انتشار در نظام پایش و سیاست‌گذاری افزود: شرکت کنترل کیفیت هوا همواره تلاش کرده تا داده‌های به‌موقع، شفاف و قابل اتکا ارائه دهد. سیاهه انتشار ستون فقرات مدل‌سازی‌های آینده است و برای تهیه نسخه جدید آن فراز و فرودهای بسیاری طی شده است. در این مسیر از حمایت‌های علیرضا زاکانی شهردار تهران، و سایر مدیران دست‌اندرکار قدردانی می‌کنم.

کریمی ابراز امیدواری کرد که بروز رسانی سیاهه انتشار بتواند نقش مؤثری در بهبود مدیریت آلودگی هوا ایفا کند و افزود: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند هم‌افزایی علمی و مدیریتی هستیم تا از این سند به‌عنوان ابزار اصلی تصمیم‌سازی استفاده شود.

در ادامه این نشست، اساتید و متخصصان از جمله سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، طاهری از سازمان محیط زیست، گلشن از دانشگاه علم و صنعت، معین‌الدین از دانشگاه تهران، رحیمیان از دانشگاه علم و صنعت و سیادت موسوی از دانشگاه علم و صنعت، به بیان دیدگاه‌ها، چالش‌ها و انتظارات خود از روند سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی در حوزه آلودگی هوا پرداختند.

رفیعی در سخنان خود با قدردانی از تلاش‌های مدیرعامل و تیم تخصصی شرکت کنترل کیفیت هوا گفت: خوشحالم که پس از سال ۹۶ این سند حیاتی دوباره بروز شده است. سیاهه انتشار ابزار پایه برای نظارت، سیاست‌گذاری و بودجه‌ریزی است و آماده‌ایم هرگونه خلأ اطلاعاتی را در سطح قانون‌گذاری پیگیری و برطرف کنیم.

در پایان جلسه، شرکت‌کنندگان بر اهمیت تکمیل و انتشار نسخه جدید سیاهه انتشار تأکید کردند. این سند که وضعیت انتشار هر یک از منابع آلاینده از نیروگاه و پالایشگاه تا خودروها و اتوبوس‌ها در آلودگی هوای پایتخت را مشخص می‌کند، قرار است دی‌ماه سال جاری رونمایی شود.