موسوی: کیفیت هوای ۳ شهر آذربایجان غربی آلوده است

سعید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس هشدار صادره اداره کل هواشناسی و اطلاعات دریافت شده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای سطح شهرهای ارومیه، مهاباد و شاهین دژ، در حال حاضر وضعیت کیفیت هوا ناسالم برای گروه‌های حساس است.

معاون محیط انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی اضافه کرد: پایداری هوا، افزایش آلاینده‌ها به خصوص خودروها و وارونگی دما علت اصلی کاهش کیفی هواست.

موسوی ضمن تاکید بر خودداری از خروج غیرضروری از منزل، کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و استفاده از وسایل حمل و نقل همگانی گفت: شهروندان دقت در هنگام سوخت گیری در جایگاه‌ها و جلوگیری از سر ریز شدن بنزین و سایر سوخت‌ها و جلوگیری از فعالیت توأم با آلودگی واحدهای صنعتی آلاینده محیط زیست را مورد توجه قرار دهند.

وی ادامه داد: مشارکت عمومی و خودداری از هرگونه فعالیت که منجر به افزایش آلودگی هوا می‌شود، از جمله روشن کردن آتش در معابر، سوزاندن لاستیک، عملیات قیرکاری، عمرانی و مانند آن، کاهش فعالیت‌های بدنی بیماران قلبی و ریوی مبتلا به آسم، به خصوص در فضای باز، رعایت الگوی مصرف سوخت و دقت لازم در استفاده از وسایل حرارتی (آب گرمکن، بخاری و تأسیسات گرمایشی) به منظور جلوگیری از افزایش بی‌رویه حرارت در فضاهای مسکونی، تجاری و اداری و تشدید برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی خودرو و اطلاع رسانی پلیس راهور در خصوص عدم تردد خودروهای تک سرنشین و استفاده از خودروهای حمل و نقل عمومی نیز باید مورد توجه همگان باشد.