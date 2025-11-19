استقبال و تدفین هشت شهید گمنام دفاع مقدس در قزوین

محمد امیر مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: امسال افتخار داشتیم میزبان هشت شهید گمنام دفاع مقدس باشیم. همچنین پیکر شهید تازه شناسایی شده، مرحوم سعید اکبر صفی‌صمغ‌آبادی که پیش‌تر در گلزار شهدای تبریز مدفون بود، به استان منتقل شد و خانواده این شهید پس از سال‌ها چشم‌انتظاری توانستند با آرامش از پیکر فرزندشان وداع کنند.

امیری‌مقدم افزود: مراسم استقبال روز دوشنبه ۲۶ آبان در شهر آبیک برگزار شد و مردم، مسئولان و خانواده‌های معظم شهدا حضور پرشوری داشتند. روز سه‌شنبه ۲۷ آبان، مراسم مشابه در شهرستان بوئین زهرا برگزار شد و امروز نیز برنامه کاروان بهشت با حضور مردم در سطح استان و فعالیت در فضای مجازی تحت عنوان خوش آمدی قهرمان ادامه دارد.

وی درباره برنامه‌های پیش رو گفت: روز پنجشنبه مراسم استقبال در شهرهای آوج و آبگرم و بعدازظهر همان روز در شهر تاکستان برگزار می‌شود. روز جمعه صبح تا ظهر کاروان بهشت در شهر اقبالیه حضور خواهد داشت و پیکر مطهر شهدای عزیز تا روز یکشنبه در تکایا، مساجد، پایگاه‌های مقاومت، مدارس و دانشگاه‌ها در معرض دید و زیارت مردم قرار می‌گیرد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان قزوین با اشاره به مراسم وداع و تشییع گفت: شب وداع با هشت شهید گمنام و شهید تازه تفحص شده، شهید اکبر صفیه سمغ‌آبادی، روز یکشنبه دوم آذرماه در مسجد امام حسن عسگری شهرک کوثر برگزار خواهد شد. مراسم تشییع پیکر مطهر شهدا روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، دوشنبه سوم آذرماه، ساعت ۹ صبح از میدان آزادی به سمت گلزار شهدای قزوین انجام می‌شود.

امیری‌مقدم در پایان تاکید کرد: تدفین شهدای گمنام در نقاط مختلف استان از جمله بوئین زهرا، شهرستان آبیک، اردوگاه یانس‌آباد و جهاد کشاورزی استان انجام خواهد شد و در آینده نیز یادمان‌هایی در نقاط دیگر استان ایجاد می‌شود تا مراسم یادبود و تکریم ادامه یابد.