شهید خوش سیمایی که زندگی مادی را فدای دفاع از حرم کرد

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، زهرا اسکندری: شهید «بابک نوری هریس» در تاریخ ۲۱ مهر سال ۱۳۷۱ در شهر رشت به دنیا آمد. او از کودکی هوش و ذکاوت خود را در تحصیل نشان داد و در میان هم‌سن و سالان به عنوان فردی زرنگ و پرتلاش شناخته می‌شد. علاقه و کنجکاوی او نسبت به تاریخ دفاع مقدس و خاطرات رزمندگان موجب شد تا همواره پیگیر روایت‌های پدرش از دوران جبهه باشد. دفترچه خاطرات و آلبوم عکس رزمندگان دفاع مقدس پدر، مملو از تصاویر شهدای والا مقام، بارها و بارها توسط او مرور می‌شد تا پاسخ بسیاری از سوالات ذهنی خود را بیابد.

شهید نوری در مسیر تحصیلی خود وارد مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق شد، اما همواره ذهن و فکر او درگیر مسائل معنوی و دفاع از میهن بود. اخبار مربوط به سوریه و وضعیت مدافعان حرم را پیگیری می‌کرد و در انتظار دریافت مجوز رسمی برای حضور در جبهه بود. او به ظاهر خود اهمیت می‌داد، اما بیش از همه باطن و اخلاق خود برایش ارزشمند بود.

با توجه به گسترش فعالیت‌های گروه تروریستی داعش و وضعیت حرم حضرت زینب(س) در سوریه، بابک نوری تصمیم گرفت به جمع مدافعان حرم بپیوندد. شش ماه پس از ثبت‌نام در ارتش، منتظر دریافت مجوز ماند تا بتواند رسالت خود را در دفاع از حرم و میهن آغاز کند. مطالعه دفترچه خاطرات و مرور آلبوم عکس‌های دوران دفاع مقدس پدرش، نقش مهمی در انگیزه او برای این سفر داشت.

شهید نوری در میان دوستان و اطرافیان به خوش‌سیمایی، خوش‌تیپی و آراستگی زبانزد بود و پیش از شهادت با انتشار عکس‌ها و ژست‌های متفاوت در فضای مجازی، شهرت پیدا کرده بود. پس از شهادت، رسانه‌ها او را به عنوان یکی از زیباترین و مشهورترین شهدای مدافع حرم معرفی کردند.

بابک نوری با وجود اینکه می‌توانست با امکانات خانواده به اهداف تحصیلی و شغلی خود دست یابد، تعلقات دنیوی را رها کرد و با اخلاص کامل در مسیر دفاع از حرم و ارزش‌های دینی قدم نهاد.

شهید نوری تنها در مسیر دفاع از حرم فعالیت نداشت؛ او در زندگی روزمره نیز فردی مسئول و متعهد بود. برادر بزرگ‌ترش که در آن زمان نامزد انتخابات شورای شهر رشت بود، برای مدیریت امور مالی و تدارکاتی به کمک نیاز داشت. بابک بدون هیچ تردیدی مسئولیت این امور را بر عهده گرفت و با دقت و تلاش، راه را برای برادرش هموار کرد.

یکی از نزدیکان خانواده نقل می‌کند که در روزهای پرکار تبلیغات انتخاباتی، زمانی که نگرانی‌ها درباره فعالیت‌های بابک افزایش یافت، مشخص شد او برای شرکت در مراسم اعتکاف به مدت سه روز به مسجد رفته بود. با وجود نیاز فوری برادر به کمک او، بابک اعتکاف را مقدم دانست و دلیل آن را اهمیت عبادت و ارتباط با خدا عنوان کرد؛ تصمیمی که نشان‌دهنده اولویت‌های معنوی و اعتقادی او بود.

بابک نوری در سوریه، در هوای سرد و شرایط سخت پاییز، همراه همرزمانش در چادر می‌خوابید و با ساده‌زیستی و اخلاص زندگی می‌کرد. روایت‌های نزدیکان و همرزمانش نشان می‌دهد که حتی در چنین شرایطی، او به انجام اعمال عبادی و نماز شب می‌پرداخت و تلاش می‌کرد آرامش معنوی خود را حفظ کند.

او با مشاهده دوستان و رزمندگان دیگر، فعالیت‌های خود را با انگیزه‌ای دوچندان ادامه می‌داد. حتی گزینه‌های تحصیلی و شغلی در خارج از کشور، مانند ادامه تحصیل در آلمان، برای او در اولویت نبود و ترجیح داد مسیر سخت دفاع از حرم را انتخاب کند.

در روز ۲۸ آبان ۱۳۹۶، شهید بابک نوری به همراه همرزمانش برای شناسایی و ردیابی دشمن به منطقه البوکمال در سوریه رفت. ساعت ناهار، هنگامی که بسیاری از نیروها مشغول صرف غذا بودند، بابک در کنار همرزمانش نشسته بود که ناگهان صدای سوت خمپاره آنان را غافلگیر کرد. ترکش خمپاره جان سه تن از رزمندگان، از جمله بابک نوری را گرفت و آنان در مسیر شهادت قرار گرفتند.

پیش از شهادت، بابک نوری در گفتگو با همرزمش آخرین پیام‌های خود را منتقل کرد: او خواست که به مادرش بگویند حلالش کند و نگران او نباشد، و همچنین یادآوری کرد که همواره گوش به فرمان والدین و خانواده بوده است. این لحظات نشان‌دهنده روحیه متعهد و صادق شهید بود که در آخرین ساعات زندگی نیز به ارزش‌های انسانی و دینی پایبند ماند.

بابک نوری هریس، فردی جوان، پرانرژی و متعهد بود که در عین توجه به ظاهر، بیشتر بر اخلاق و معنویت خود تمرکز داشت. علاقه او به مطالعه خاطرات دفاع مقدس و انگیزه‌اش برای پیروی از مسیر پدرش، نشان‌دهنده تداوم نسل جدیدی از جوانان متعهد و علاقه‌مند به ارزش‌های دفاع مقدس بود.

وی علاوه بر فعالیت‌های نظامی، در انجمن‌های خیریه و امور اجتماعی نیز فعال بود و نقش مهمی در کمک به خانواده و برادر بزرگ خود ایفا کرد. رفتار، تعهد و اخلاق او باعث شد که حتی در میان همرزمانش نیز به عنوان الگویی از اخلاق، تواضع و اخلاص شناخته شود.

خانواده شهید بابک نوری از حضور او در سوریه آگاه شدند و می‌دانستند که تصمیم او قطعی است. پدر او با اطلاع از ثبت‌نامش در مدافعان حرم، اعضای خانواده را برای بدرقه به فرودگاه فرستاد و خود نتوانست به دلیل شرایط جسمی و احساسی، او را همراهی کند.

همچنین همرزمان شهید، خاطراتی از حضور او در سوریه نقل کرده‌اند که نشان‌دهنده روحیه آرام، شجاع و متعهد او بود. یکی از همرزمان او می‌گوید که در شب‌های سرد، بابک با پتو روی دوش، کنار خودرو می‌ایستاد و نماز شب خود را به جا می‌آورد، بدون آنکه دیگران متوجه حضور او شوند.

پس از شهادت، بابک نوری در رسانه‌ها به شهید لاکچری و زیباترین شهید مدافع حرم معروف شد؛ اما نزدیکان او تأکید دارند که زیبایی ظاهری هرگز موجب فاصله او از ارزش‌های انسانی و دینی نشد. فعالیت‌های او در فضای مجازی و خیریه، تعامل با خانواده و دوستان و شجاعت در دفاع از حرم، موجب شد که او به عنوان الگویی برای جوانان در مسیر دفاع از ارزش‌ها شناخته شود.

شهید نوری در وصیت‌نامه خود نوشته است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اینجانب بابک نوری هریس فرزند محمد، به تو حسادت می‌کنند، تو مکن. تو را تکذیب می‌کنند، آرام باش. تو را می‌ستایند، فریب مخور. تو را نکوهش می‌کنند، شکوه مکن. مردم از تو بد می‌گویند، اندوهگین مشو. همه مردم تو را نیک می‌خوانند، مسرور مباش... آنگاه از ما خواهی بود. حدیثی بود که همیشه در قلب من وجود داشت از (امام پنجم). خدایا همیشه خواستم به چیزهایی که از آن‌ها آگاه هستم، عمل کنم، ولی در این دنیای فانی به قدری غرق گناه و آلودگی بودم که نمی‌دانم لیاقت قرب به خداوند را دارم یا نه؟ خدایا گناه‌های من را ببخش، اشتباهاتم را در رحمت و مغفرت خودت ببخش و تا وقتی که مرا نبخشیدی از این دنیا مبر. تا وقتی که راهم راه حق هست مرا بمیران. خدایا کمکم کن تا در راه تو قدم بردارم و در راه تو جان بدهم.

مادرم، جانم به قربان پاهایت که به خاطر دویدن برای به کمال رسیدن فرزندانت آسیب دیده می‌شود، در نبود من اشک‌هایت را سرازیر مکن. من با خدای خود عهدی بسته‌ام که تا مرا نیامرزید، مرا از این دنیا مبرد. مادرم برای من دعا کن، ولی اشک‌هایت را روان مکن که به خدای من قسم راضی به اشک‌هایت نیستم. خواهران خوبتر از جانم، من نمی‌دانم وقتی حسین (ع) در صحرای کربلا بود چه عذابی می‌کشید، ولی می‌دانم حس او به زینب (س) چه بوده. عزیزان من حال دست‌هایی بلند شده و زینب‌هایی غریب و تنها مانده‌اند و حسینی در میدان نیست. امیدوارم کسانی باشیم که راه او را ادامه دهیم و از زینب‌های زمانه و حرم او دفاع کنیم.

برادرانم در نبود من مسئولیت شما سنگین‌تر شده، حال شما عشق و محبت مرا به دیگران باید بدهید؛ زیرا من عاشق خانواده‌ام، اطرافیانم، شهرم، وطنم و... بوده‌ام و شما خود من هستید در جسمی دیگر. پدرم، تو هم روزی در جبهه حق علیه باطل از زینب‌های مملکت دفاع کردی، شما دعا کن که با دوستان شهیدت محشور شوم.

شهید بابک نوری هریس نمونه‌ای از جوانان متعهد و با اخلاص جامعه ایران است که با وجود امکانات تحصیلی و رفاهی، انتخاب خود را بر اساس اعتقادات و ارزش‌های دینی بنا نهاد. مسیر زندگی، حضور در مدافعان حرم و شهادت او، الگویی برای نسل جوان در تعهد به وطن، خانواده و ارزش‌های انسانی و مذهبی فراهم کرده است.

او با رفتن به سوریه و پیوستن به خیل مجاهدان، نه تنها از حرم حضرت زینب(س) دفاع کرد، بلکه ارزش‌هایی چون مسئولیت‌پذیری، اخلاص، شجاعت و وفاداری به خانواده و دوستان را در عمل نشان داد. روایت زندگی و وصیت‌نامه شهید، امروز می‌تواند الهام‌بخش جوانان و جامعه باشد تا از تجربه و مسیر او درس بگیرند و ارزش‌های اخلاقی و معنوی را در زندگی خود جدی بگیرند.

منبع:

/فاطمه رهبر/انتشارات خط مقدم

آقای خوشتیپ /علی باباجانی/انتشارات کتابک