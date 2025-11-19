  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۰۹

مدارس تربت حیدریه میزبان پیکر مطهر شهید گمنام دوران دفاع مقدس هستند

تربت حیدریه- مدیر آموزش و پرورش تربت حیدریه گفت: هشت مدرسه دخترانه و یک مدرسه پسرانه میزبان پیکر مطهر شهید گمنام بودند.

غلامرضا سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مقارن با ایام فاطمیه و در آستانه فرارسیدن هفته بسیج، مدارس شهرستان تربت حیدریه میزبان شهید گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس بودند.

مدیر آموزش و پرورش تربت حیدریه ادامه داد: ۸ مدرسه دخترانه و یک مدرسه پسرانه امروز با برنامه‌ریزی مناسب و برگزاری یادواره‌های شهدا، یاد و خاطره این شهید خوشنام و دیگر فداییان ایران اسلامی را زنده نگاه‌داشتند.

وی افزود: این شهید ۲۰ ساله عزیز در عملیات والفجر ۸ و در منطقه‌ی بوارین به درجه رفیع شهادت نائل گردیده‌اند و امروز عطر و شمیم ایثار، ازخودگذشتگی و فداکاری در مدارس شهرستان تربت حیدریه با حضور ایشان گسترانیده گردید.

گفتنی است؛ روز یکشنبه نیز، دانش آموزان پسر مدارس شهرستان در یک مراسم تجمیعی میزبان پیکر مطهر این شهید گمنام خواهند بود.

