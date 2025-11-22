مراسم وداع با شهید گمنام در دبیرستان صدرا قروه

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای پایانی ایام فاطمیه، هنگامی که به یاد حضرت فاطمه زهرا (س) دل‌ها در سوگ ایثار و فداکاری فرو رفته است، دبیرستان پسرانه صدرا شهرستان قروه پیش از ظهر شنبه شاهد یک مراسم ویژه و معنوی بود.

مراسمی که در آن دانش‌آموزان و مسئولان شهرستان گرد هم آمدند تا با شهید گمنامی وداع کنند که در عملیات والفجر به شهادت رسیده بود و اکنون پس از سال‌ها، پیکر مطهرش به مدرسه‌ای در قلب شهرستان قروه آمده بود.

این مراسم با حضور جمعی از مسئولان در دبیرستان صدرا، برگزار شد و در کنار مسئولان، دانش‌آموزان و فرهنگیان نیز در این مراسم معنوی شرکت داشتند و فضای مدرسه به یک محفل یادبودی از فداکاری و ایثار شهیدان تبدیل شده بود.

شهادت، یک افتخار ملی

در آغاز مراسم، سعید عبدالملکی، مدیر دبیرستان صدرا، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان، به حضور شهید گمنام در مدرسه اشاره کرد و آن را افتخاری بزرگ برای مدرسه و شهرستان دانست.

وی گفت: حضور شهیدان در این مکان، یادآور این است که شهیدان با نثار جان خود، انسانیت و فضائل انسانی را به عالی‌ترین شکل ممکن نمایان کردند و اکنون ما وظیفه داریم که این یادها را زنده نگه داریم.

این شهید گمنام با ورود به دبیرستان صدرا، فضایی خاص و معنوی را در دل مدرسه پدید آورد و بوی عطر شهادت در فضای مدرسه پیچید و یاد ایثار و فداکاری‌های جوانانی که در راه وطن جان خود را فدای آرمان‌های انقلاب اسلامی کردند، در ذهن‌ها زنده شد.

یادآوری فداکاری‌ها و ایثار شهدا

حجت‌الاسلام مهدی دهقان، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قروه، نیز در حاشیه این مراسم در سخنانی به اهمیت گرامیداشت یاد شهدا اشاره کرد و با بیان اینکه شهیدان به‌عنوان بهترین انسان‌ها، با نثار جانشان بزرگ‌ترین خدمت را به کشور و اسلام کرده‌اند، افزود: امروز ما در کنار این شهید گمنام ایستاده‌ایم تا از او درس ایثار و فداکاری بگیریم.

وی گفت: این شهید گمنام، نماد از خودگذشتگی است و ما باید همچنان که در زندگی خود از راه شهیدان درس می‌گیریم، از یاد آنها نیز فراموش نکنیم.

سرهنگ جمالی، فرمانده ناحیه سپاه شهرستان قروه نیز در سخنان خود بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان تأکید کرد و گفت: این شهید گمنام که در دنیای امروز در کنار ماست، یادآور این است که ایثار و فداکاری هیچ‌گاه فراموش نخواهد شد و حضور این شهید در مدرسه، نقطه عطفی است برای دانش‌آموزان تا بدانند که آزادی و امنیت امروز ما حاصل خون شهیدانی است که جانشان را فدای انقلاب اسلامی کردند.

نقش معنوی و تربیتی مراسم

مراسم وداع با شهید گمنام در دبیرستان صدرا تنها یک مراسم عادی نبود، این گردهمایی، فرصتی بود برای یادآوری ارزش‌های انسانی و اسلامی به دانش‌آموزان و نسل جوان که آینده کشور را خواهند ساخت.

دانش‌آموزان نیز در این مراسم با مفاهیم والای ایثار، فداکاری و خودگذشتگی آشنا شدند و شاهد تجلی این ارزش‌ها در چهره‌های مسئولان و مردم بودند.

این مراسم در کنار برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی، همچون قرائت قرآن، ذکر صلوات و اجرای برنامه‌های دینی، فضایی سرشار از معنویت را برای حاضران ایجاد کرد.