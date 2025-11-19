به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «از ایرانیان دفاع می‌کنیم» در حاشیه نشست بعدازظهر چهارشنبه شورای آموزش و پرورش با حضور رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، در سالن یادگار امام استانداری سمنان رونمایی شد.

کتاب «از ایرانمان دفاع می‌کنیم» یک بسته تربیت و یادگیری است که توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش تهیه شده است.

این کتاب برای سه مقطع دوره دوم ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم طراحی شده است.

آشنایی دانش‌آموزان با ظرفیت‌های ایران و منطقه غرب آسیا، تقویت روحیه میهن دوستی، مسئولیت پذیری و انسجام ملی، ارتقای سواد شناختی و رسانه‌ای دانش‌آموزان در برابر جنگ ترکیبی و تهدیدات دشمن، تبیین روایتی از دفاع ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه و مفهوم مقاومت از مهم‌ترین اهداف کلیدی این بسته آموزشی است.