کشف ۱۶ رأس گوساله قاچاق در مهدیشهر

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مشیریان عصر چهارشنبه در بازدید از طرح‌های نظارتی محورهای مواصلاتی مهدیشهر بابیان اینکه محموله ۱۶ رأس گوساله پرواری در محور شهر درجزین کشف شد، ابراز داشت: این کشف در جریان گشت مشترک پلیس امنیت اقتصادی، کارشناسان دامپزشکی و مدیریت جهاد کشاورزی مورد شناسایی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه وزن این گوساله‌ها در مجموع ۱.۶ تن بوده است، افزود: این محموله به صورت غیر قانونی و بدون مدارک معتبر در حال حمل بود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی مهدیشهر بابیان اینکه گشت‌های نظارتی در محورهای مواصلاتی فعال است، ابراز داشت: این کنترل و پایش سختگیرانه تر اعمال می‌شود.

مشیریان با بیان اینکه حمل دام بدون مجوز ممنوع است، تصریح کرد: هدف این اقدام مقابله با قاچاق دام و حمایت از دامداران است.

وی افزود: رویکرد این نظارت‌ها جلوگیری از قاچاق، کنترل بیماری‌ها و حمایت از تولید کنندگان متعهد بخش دامپروری است.