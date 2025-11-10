گشت مشترک نظارتی برای پیشگیری از قاچاق دام در مهدیشهر فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مشیریان صبح دوشنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی با بیان اینکه گشت نظارتی برای پیشگیری قاچاق دام در مهدیشهر فعال شد، ابراز داشت: هدف این اقدام پیشگیری حمل قاچاق دام، طیور و فرآوردههای خام دامی است.
وی با بیان اینکه خودروها حتماً دام و فرآوردههای خام دامی به صورت کامل و دقیق بازرسی میشوند، ابراز داشت: رویکرد این اقدام تضمین امنیت غذایی شهروندان است.
رئیس اداره جهاد کشاورزی مهدیشهر با بیان اینکه حفظ سلامت دامی مورد تاکید است، ابراز داشت: با خودروهای فاقد مجوز در این طرح برخورد میشود.
مشیریان در ادامه تصریح کرد: توصیه لازم برای رعایت ضوابط بهداشتی و استفاده از حمل و نقل مجاز و توجه به مقررات قرنطینه و متصدیان حمل به رانندگان ارائه شده است.
وی با بیان اینکه این گشتها با همکاری اداره دامپزشکی، راه و ترابری، جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی در دست انجام است، افزود: برای حفظ امنیت پایدار غذایی این پایش و نظارت مستمر ادامه دار است.
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