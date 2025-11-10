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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۹:۴۷

گشت مشترک نظارتی برای پیشگیری از قاچاق دام در مهدیشهر فعال شد

گشت مشترک نظارتی برای پیشگیری از قاچاق دام در مهدیشهر فعال شد

مهدیشهر- رئیس جهاد کشاورزی مهدیشهر از راه‌اندازی گشت‌های نظارتی ویژه با هدف پیشگیری از قاچاق دام در شهرستان خبر داد و گفت: این اقدام در راستای تأمین امنیت غذایی و سلامت جامعه انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مشیریان صبح دوشنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی با بیان اینکه گشت نظارتی برای پیشگیری قاچاق دام در مهدیشهر فعال شد، ابراز داشت: هدف این اقدام پیشگیری حمل قاچاق دام، طیور و فرآورده‌های خام دامی است.

وی با بیان اینکه خودروها حتماً دام و فرآورده‌های خام دامی به صورت کامل و دقیق بازرسی می‌شوند، ابراز داشت: رویکرد این اقدام تضمین امنیت غذایی شهروندان است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی مهدیشهر با بیان اینکه حفظ سلامت دامی مورد تاکید است، ابراز داشت: با خودروهای فاقد مجوز در این طرح برخورد می‌شود.

مشیریان در ادامه تصریح کرد: توصیه لازم برای رعایت ضوابط بهداشتی و استفاده از حمل و نقل مجاز و توجه به مقررات قرنطینه و متصدیان حمل به رانندگان ارائه شده است.

وی با بیان اینکه این گشت‌ها با همکاری اداره دامپزشکی، راه و ترابری، جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی در دست انجام است، افزود: برای حفظ امنیت پایدار غذایی این پایش و نظارت مستمر ادامه دار است.

کد مطلب 6650672

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