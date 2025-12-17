مشیریان: عملیات عمرانی محور مهدیشهر- شهمیرزاد با حفظ قنات همراه شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مشیریان صبح چهارشنبه در بازدید میدانی محور مهدیشهر- شهمیرزاد به ضرورت صیانت از شریان حیاتی آب قنات علیآباد دربند تاکید کرد و اظهار داشت: تحقق این مهم با هم افزایی دستگاههای اجرایی میسر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بخشهایی از مسیر قنات در حریم جاده واقع شده است، افزود: هرگونه اقدام عمرانی در محدوده محور باید با در نظر گرفتن مسیر قنات و حفظ کارکرد آن انجام شود.
رئیس اداره جهاد کشاورزی مهدیشهر قنات علیآباد دربند را حائز اهمیت برای بهره برداران محلی دانست و ادامه داد: مسیر عبور قنات در محدوده حریم جادهای بهطور دقیق مورد بررسی قرار گیرد تا مانع بروز مشکلاتی از جمله آسیب به کانال، مظهر و میلههای قنات شود.
مشیریان با تاکید بر اینکه این قنات در تأمین آب کشاورزی منطقه بسیار نقش آفرین است، تصریح کرد: بهینه سازی مسیر قنات و همچنین اجرای لولهگذاری استاندارد در مقاطع حساس مورد تاکید است تا ضمن حفظ جریان پایدار آب برای بهره برداران ایمنی تردد در محور مهدیشهر–شهمیرزاد نیز تأمین شود.
وی اضافه کرد: پس از بررسیهای کارشناسی تکمیلی، طرح اجرایی مناسب با مشارکت دستگاههای ذیربط و در هماهنگی با بهره برداران قنات تدوین و اجرا میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، در این بازدید نمایندگان فرمانداری، اداره راهداری و حملونقل جادهای، مدیریت آب، اداره برق، جهاد کشاورزی و شهرداریهای مهدیشهر و شهمیرزاد حضور داشتند و موضوع قنات علیآباد دربند و مسیر عبور آن به صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت.
