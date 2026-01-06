پست ایست بازرسی پیشگیری از قاچاق دام در فولاد محله فعال شد

عباس مشیریان در گفتگو با خبرنگار مهر، از فعال شدن پست ایست بازرسی در مبادی ورودی فولاد محله خبر داد و اظهار داشت: هدف این اقدام صیانت و تضمین سلامت عمومی جامعه است.
وی افزود: این گشت و نظارت با همکاری بین بخشی دستگاههای اجرایی نظیر دامپزشکی، راه و ترابری، جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی هم اکنون در حال اجرا است.
رئیس اداره جهاد کشاورزی مهدیشهر با تاکید بر اینکه رویکرد این گشت و بازرسیها پیشگیری از تخلفات حوزه قاچاق دام و فرآوردههای دامی است، ابراز داشت: در این رابطه خودروهای عبوری بازرسی و بررسی میشوند.
مشیریان تصریح کرد: هم افزایی و همراهی سایر دستگاههای ذی ربط راهی برای مقابله با جا به جایی غیر مجاز دام و فرآوردههای خام دامی است که مستمر ادامه دار خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه رانندگان حتماً باید مجوز معتبر حمل دام و فرآوردههای دامی را به همراه داشته باشند، افزود: در این رابطه از تردد خودروهای عبوری مشکوک پیشگیری و محموله و خودرو ضبط میشود.
