  1. استانها
  2. تهران
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۲۶

واژیر: پیشرفت ۷۰ درصدی فاز نخست ساماندهی رودخانه شادچای در صباشهر

واژیر: پیشرفت ۷۰ درصدی فاز نخست ساماندهی رودخانه شادچای در صباشهر

شهریار- شهردار صباشهر از پیشرفت ۷۰ درصدی فاز نخست ساماندهی رودخانه «شادچای» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین واژیر، بعد از ظهر چهارشنبه، از پیشرفت ۷۰ درصدی فاز نخست ساماندهی رودخانه «شادچای» خبر داد و گفت: این پروژه از مطالبات جدی و چندین ساله شهروندان بوده و با تأکید مسئولان و نهادهای نظارتی در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

شهردار صباشهر، در ادامه با اشاره به اهمیت ساماندهی رودخانه شادچای اظهار داشت: ساماندهی این رودخانه یکی از مطالبات به حق مردم صباشهر بود که با پیگیری و همراهی امام جمعه، نماینده مردم در مجلس، فرماندار شهریار، اعضای شورای اسلامی شهر و همچنین تأکید سازمان بازرسی، روند اجرایی آن سرعت گرفت.

وی با اشاره به جزئیات فنی پروژه افزود: فاز اول این طرح با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان آغاز شد و اکنون بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

واژیر در ادامه به آغاز فاز دوم عملیات ساماندهی رودخانه اشاره کرد و گفت: در فاز دوم پروژه، در محدوده محلات پرجمعیت اسلام‌آباد و قاسم‌آباد، پیمانکار جدید انتخاب و کار اجرایی آغاز شده است.

شهردار صباشهر ارزش مالی فاز دوم را ۲۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

وی با تأکید بر اهمیت زیست‌محیطی این پروژه تصریح کرد: به دلیل ارتباط مستقیم ساماندهی رودخانه شادچای با مسائل بهداشت عمومی و سلامت شهروندان، اجرای آن در اولویت شهرداری قرار دارد.

شهردار صباشهر در پایان خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای هدایت آب‌های سطحی و ارتقای منظر شهری در دستور کار قرار گرفته و تلاش می‌کنیم این محور به فضایی مناسب و شایسته مردم صباشهر تبدیل شود.

کد خبر 6662061

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها