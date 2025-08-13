  1. استانها
راهداری به مصوبه استاندار تهران در شهریار بی‌توجه است

شهریار- شهردار صباشهر با قدردانی از خبرنگاران، نقدهای آنان را پذیرفت و از بی‌تفاوتی راهداری نسبت به مصوبه استاندار تهران در پروژه ورودی اتوبان تهران–ساوه انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین واژیر، بعد از ظهر چهارشنبه، در آئین تجلیل از خبرنگاران، ضمن قدردانی از نقش خبرنگاران در انتقال صادقانه اخبار و نقدهای سازنده، از بی‌توجهی اداره راهداری استان تهران به مصوبه سفر استاندار به این منطقه انتقاد کرد و اعلام کرد که تاکنون هیچ اقدامی در خصوص پروژه ورودی اتوبان تهران–ساوه انجام نشده است.

وی با تأکید بر اهمیت نقش خبرنگاران به عنوان حلقه ارتباطی میان مردم و مسئولان، گفت: ما از هرگونه نقد و انتقاد، چه موافق و چه مخالف، استقبال می‌کنیم و طی سه ماه گذشته تمامی انتقادات را شنیده و در جهت بهبود عملکرد خود به کار گرفته‌ایم.

شهردار صباشهر با اشاره به سومین ماه فعالیت خود در شهرداری، افزود: با بررسی فرصت‌ها و چالش‌های موجود، اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدتی برای توسعه شهری ترسیم کرده‌ایم. برخی پروژه‌ها به منظور ارتقای زیبایی بصری شهر و برخی دیگر در قالب طرح‌های کلان در دست اجرا هستند.

واژیر از آغاز اجرای فاز اول پروژه ساماندهی رودخانه شادچای تا ایستگاه آتش‌نشانی بهاران ظرف سه ماه آینده خبر داد و خاطرنشان کرد: این پروژه با حمایت فرماندار و همکاری سازمان بازرسی در مراحل نهایی عقد قرارداد اجرایی قرار دارد.

وی درباره پروژه استخر نیز بیان کرد: پس از خلع ید پیمانکار قبلی، انتخاب پیمانکار جدید در دستور کار است و با تأمین اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی، عملیات اجرایی آن به زودی آغاز خواهد شد.

شهردار صباشهر همچنین از پروژه‌های مهم دیگری همچون ایستگاه آتش‌نشانی و پارک ساحلی بهاران نام برد و درباره ورودی اتوبان تهران–ساوه اظهار داشت: با وجود مصوبه سفر استاندار و تأکید ریاست سازمان بازرسی، متأسفانه اداره راهداری استان تهران تاکنون اقدامی انجام نداده است. ما آمادگی داریم ظرف دو ماه این پروژه را تکمیل کنیم.

واژیر در پایان تأکید کرد: مطالبات مردم را با جدیت پیگیری می‌کنیم و اجرای پروژه‌های اساسی شهر را به نحو احسن در دستور کار داریم.

