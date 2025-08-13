به گزارش خبرنگار مهر، حسین واژیر، بعد از ظهر چهارشنبه، در آئین تجلیل از خبرنگاران، ضمن قدردانی از نقش خبرنگاران در انتقال صادقانه اخبار و نقدهای سازنده، از بی‌توجهی اداره راهداری استان تهران به مصوبه سفر استاندار به این منطقه انتقاد کرد و اعلام کرد که تاکنون هیچ اقدامی در خصوص پروژه ورودی اتوبان تهران–ساوه انجام نشده است.

وی با تأکید بر اهمیت نقش خبرنگاران به عنوان حلقه ارتباطی میان مردم و مسئولان، گفت: ما از هرگونه نقد و انتقاد، چه موافق و چه مخالف، استقبال می‌کنیم و طی سه ماه گذشته تمامی انتقادات را شنیده و در جهت بهبود عملکرد خود به کار گرفته‌ایم.

شهردار صباشهر با اشاره به سومین ماه فعالیت خود در شهرداری، افزود: با بررسی فرصت‌ها و چالش‌های موجود، اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدتی برای توسعه شهری ترسیم کرده‌ایم. برخی پروژه‌ها به منظور ارتقای زیبایی بصری شهر و برخی دیگر در قالب طرح‌های کلان در دست اجرا هستند.

واژیر از آغاز اجرای فاز اول پروژه ساماندهی رودخانه شادچای تا ایستگاه آتش‌نشانی بهاران ظرف سه ماه آینده خبر داد و خاطرنشان کرد: این پروژه با حمایت فرماندار و همکاری سازمان بازرسی در مراحل نهایی عقد قرارداد اجرایی قرار دارد.

وی درباره پروژه استخر نیز بیان کرد: پس از خلع ید پیمانکار قبلی، انتخاب پیمانکار جدید در دستور کار است و با تأمین اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی، عملیات اجرایی آن به زودی آغاز خواهد شد.

شهردار صباشهر همچنین از پروژه‌های مهم دیگری همچون ایستگاه آتش‌نشانی و پارک ساحلی بهاران نام برد و درباره ورودی اتوبان تهران–ساوه اظهار داشت: با وجود مصوبه سفر استاندار و تأکید ریاست سازمان بازرسی، متأسفانه اداره راهداری استان تهران تاکنون اقدامی انجام نداده است. ما آمادگی داریم ظرف دو ماه این پروژه را تکمیل کنیم.

واژیر در پایان تأکید کرد: مطالبات مردم را با جدیت پیگیری می‌کنیم و اجرای پروژه‌های اساسی شهر را به نحو احسن در دستور کار داریم.