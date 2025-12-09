  1. استانها
ایمن‌سازی رودخانه شادچای در اولویت برنامه‌های عمرانی صباشهر

شهریار- شهردار صباشهر از در اولویت قرار گرفتن ایمن‌سازی رودخانه شادچای خبر داد و گفت این پروژه با هدف پیشگیری از سیلاب و ارتقای ایمنی محله‌های مجاور با سرعت در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، بازدید میدانی مدیریت شهری صباشهر از پروژه‌های عمرانی فعال سطح شهر با هدف ارزیابی روند اجرا و تسریع در خدمت‌رسانی به شهروندان انجام شد.

در این بازدید که با حضور حسین واژیر شهردار صباشهر، وحید جعفری طاوسلو رئیس شورای اسلامی شهر، حمید حسنی رئیس کمیسیون فرهنگی و هادی رمضانخانی عضو شورای اسلامی صباشهر صورت گرفت، آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی واقع در حاشیه رودخانه شادچای و مسیر اتوبان ساوه مورد بررسی میدانی و ارزیابی فنی قرار گرفت.

یکی از محورهای اصلی این بازدید، بررسی روند احداث دیوار ساحلی، اجرای عملیات لایروبی، بسترسازی و بتن‌ریزی رودخانه شادچای در محدوده محله اسلام‌آباد بود، این پروژه با هدف پیشگیری از خطرات ناشی از سیلاب، ارتقای ایمنی و بهداشت محیطی مناطق مسکونی مجاور رودخانه در حال اجراست و بنا بر گزارش‌های ارائه‌شده، از پیشرفت فیزیکی مطلوبی برخوردار است.

در ادامه، اعضای مدیریت شهری از اقدامات عمرانی مرتبط با بازگشایی مسیر دسترسی صباشهر به اتوبان ساوه بازدید کردند، این پروژه که از مطالبات دیرینه شهروندان به شمار می‌رود، نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی، تسهیل تردد و بهبود دسترسی شهروندان صباشهر به محورهای مواصلاتی اصلی منطقه ایفا خواهد کرد.

شهردار و اعضای شورای اسلامی صباشهر در حاشیه این بازدید بر ضرورت استمرار نظارت‌های دوره‌ای بر پروژه‌های عمرانی تأکید کردند و هدف از این بازدیدها را ارتقای کیفیت اجرا، بررسی میزان انطباق پیشرفت فیزیکی با برنامه زمان‌بندی و ارائه راهکارهای فنی برای تسریع در روند تکمیل پروژه‌ها عنوان کردند تا طرح‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند.

