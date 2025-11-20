  1. ورزش
المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان-توکیو

شناگر ایران به فینال ۱۰۰ متر کرال پشت نرسید

شناگر ایران به فینال ۱۰۰ متر کرال پشت نرسید

تنها شناگر اعزامی ایران به المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان نتوانست به فینال ماده ۱۰۰ متر کرال پشت برسد. 

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، رقابت های شنا بازی های المپیک ناشنوایان امروز (پنجشنبه ۲۹ آبان) و همزمان با روز پنجم این بازی ها در توکیو آغاز شد.

در آغاز این رقابت ها، علی محمودی خلخالی تنها نماینده اعزامی شنا ایران، در ماده ۱۰۰ متر کرال پشت به رقابت با حریفانش پرداخت.

او مرحله مقدماتی این ماده را با رکورد ۱:۱۵:۵۱ به پایان رساند و از حضور در فینال باز ماند

علی محمودی خلخالی روز جمعه در ۵۰ متر قورباغه که ماه تخصصی اش است، به آب می زند.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

