شکست نماینده ایران در مسابقات تنیس روی میز

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، در ادامه پنجمین روز بازی های المپیک ناشنوایان، امروز (پنجشنبه ۲۹ آبان) نماینده تنیس روی میز ایران در بخش مردان آغاز به کار کرد.

فرزاد چراغی تنها نماینده ایران در این بخش است که به منظور برگزاری نخستین دیدار خود برابر حریفی از ژاپن قرار گرفت و در رقابتی نزدیک با نتیجه ۳ به ۲ شکست خورد. چراغی گیم های دوم و سوم این دیدار را با نتیجه مشابه ۱۱ بر ۸ به سود خود تمام کرد اما سایر گیم ها را به ترتیب با نتایج ۱۱ به ۹، ۱۲ به ۱۰ و ۱۱ به ۹ واگذار کرد.

سما شهبازی دیگر نماینده تنیس روی میز ایران در بازی های المپیک ناشنوایان است که دو دیدار امروز خود را برابر حریفانی از روسیه و ژاپن واگذار کرد.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.