به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، زهرا سمیعی سرمربی تیم ملی میکس تپانچه ۱۰ متر ناشنوایان درباره کسب مدال برنز در بازی‌های المپیک ژاپن اظهار کرد: امروز مسابقات میکس برگزار شد و خدا را شکر توانستیم در فینال حضور داشته باشیم و به مدال برنز دست پیدا کنیم. سطح مسابقات فوق‌العاده بالا بود و حضور کشورهای قدرتمندی مثل هند، اوکراین و چین نشان‌دهنده رقابت سخت و سطح فنی بالای مسابقات بود.



وی افزود: عملکرد تیراندازان تیم ملی ایران بسیار خوب بود. پیش از مسابقات امروز دو بانوی فینالیست در تپانچه انفرادی داشتیم؛ مهلا سمیعی و مبینا عامل که هر عملکرد خوبی داشتند. مبینا عامل که برای اولین بار در مسابقات بین‌المللی بزرگ شرکت می‌کرد توانست عملکرد فوق‌العاده‌ای ارائه دهد و به فینال راه پیدا کند.



سمیعی گفت: صددرصد برای این نتیجه برنامه‌ریزی کرده بودیم. این موفقیت با تمرین کوتاه‌مدت به دست نمی‌آمد و چندین سال است که برای آن برنامه‌ریزی کرده‌ایم. خدا را شکر امسال توانستیم به هدف‌مان برسیم و نتیجه مطلوب را کسب کنیم.



وی در ادامه افزود: المپیک ژاپن واقعاً در سطح بالایی از نظر تکنولوژی و امکانات قرار دارد. همه چیز عالی بود و فقط چند ایراد جزئی در سالن وجود داشت که هیچ تأثیری روی عملکرد تیم نداشت. به طور کلی شرایط فوق‌العاده و استاندارد بود.



سرمربی تیم ملی تپانچه در پایان خاطر نشان کرد: کسب مدال برنز در مسابقات میکس تپانچه ۱۰ متر نشان‌دهنده‌ی کیفیت بالای تمرین و تلاش تیم ملی است و نویدبخش موفقیت‌های بزرگ‌تر در آینده خواهد بود.