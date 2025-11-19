سمیعی: لذت مدال میکس بیشتر از مدال انفرادی بود

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، در جریان بیستوپنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ در تیم ملی تیراندازی ایران در رشته میکس تپانچه بادی ۱۰ متر با ترکیب مهلا سمیعی و بیژن غفاری توانست به مدال برنز دست پیدا کند.
مهلا سمیعی عضو تیم ملی تپانچه درباره کسب مدال برنز بازیهای المپیک ناشنوایان اظهار کرد: این مسابقات برای من تجربهای بسیار ارزشمند بود. از مدتی قبل میدانستم که آمادگی خوبی دارم و هم در بخش انفرادی و هم در میکس شانس رسیدن به سکو را دارم. خوشبختانه نتیجهی زحمتهایم با دو مدال تثبیت شد؛ اما حقیقتش را بخواهید مدال میکس برایم لذت بیشتری داشت. چون همیشه تیمی کار کردن و موفقشدن در کنار یک همتیمی حس متفاوت و عمیقتری دارد.
وی افزود: در مورد شرایط مسابقات باید بگویم که کیفیت رقابتها واقعاً بالا بود. رقبای خیلی قدرتمندی داشتیم؛ از کشورهایی که سابقه طولانی در تیراندازی دارند و همیشه سطح عملکردشان قابل پیشبینی نیست. همین موضوع باعث شده بود هیجان مسابقات بیشتر شود و هر لحظهاش برای ما اهمیت داشته باشد. ما از ابتدا میدانستیم که اگر کوچکترین اشتباهی کنیم از رقابت برای مدال خارج میشویم. به همین دلیل تمام تمرکزم را گذاشتم روی اجرای درست و بینقص شلیکها و خوشحالم که تلاش هستیم نتیجه خوبی هم داشت.
سمیعی در ادامه دربارهی میزبانی ژاپن نیز توضیح داد. ژاپن همیشه به نظم و دقت در برگزاری رویدادهای بزرگ مشهور است و این بار هم دقیقاً همینطور بود. همهچیز از زمانبندی تا امکانات و نحوهی برخورد عوامل برگزاری در سطح بسیار خوبی قرار داشت. ما واقعاً احساس راحتی میکردیم و این آرامش ذهنی کمک بزرگی به عملکرد بهترمان داد.
وی افزود: آن لحظه که موفق شدیم مدال برنز تیمی را بگیریم برای من پر از احساس بود. چون از قبل احتمال میدادم که بتوانیم مدال بگیریم اما وقتی این تصور تبدیل به واقعیت شد حس کردم همه سختیهای تمرین و فشارهای ماههای اخیر ارزش داشته است. خوشحالم که توانستم دل مردم کشورم را شاد کنم.
بیژن غفاری دیگر عضو تیم ملی تپانچه پس از کسب مدال برنز این بازیها عنوان کرد: مسابقات امسال یکی از فشردهترین و باکیفیتترین دورههایی بود که تا امروز تجربه کرده بودم. سطح تیراندازان بسیار بالا بود و همین موضوع باعث شد ما مجبور باشیم تا آخرین لحظه با تمرکز کامل پیش برویم. در میکس هماهنگی بین دو نفر نقش بسیار مهمی دارد و خوشبختانه من و مهلا سمیعی از قبل تمرینات مشترک خیلی خوبی داشتیم.
وی افزود: ژاپن میزبانی فوقالعادهای فراهم کرده بود. سالنها، تجهیزات و خلاصه همهچیز استاندارد و حرفهای بود. از نظر نظم مسابقات جای هیچ انتقادی باقی نگذاشتند. این کیفیت بالا به ما کمک کرد که بدون دغدغه فقط روی مسابقهمان تمرکز کنیم.
او در ادامه تاکید کرد: از همان ابتدا مشخص بود که رقابت سختی در پیش داریم. تیمهای مطرحی حضور داشتند که هرکدام تجربه بینالمللی زیادی داشتند. چند شلیک اول برای ما تعیینکننده بود؛ وقتی دیدیم که نمراتمان روی ریل مثبت قرار گرفته اعتمادبهنفسمان بیشتر شد و توانستیم مسابقه را با آرامش ادامه دهیم.
او در پایان خاطر نشان کرد: لحظه دریافت مدال همیشه خاص است اما این بار حس دیگری داشت. چون این مدال حاصل کار تیمی بود. خوشحالم که کنار مهلا سمیعی توانستیم نتیجه خوبی برای ایران رقم بزنیم.
بازیهای المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان-توکیو
سمیعی: لذت مدال میکس بیشتر از مدال انفرادی بود
مهلا سمیعی و بیژن غفاری پس از کسب مدال برنز میکس تپانچه ۱۰ متر المپیک ناشنوایان توضیحاتی درباره روند مسابقات، کیفیت رقبا و حس خوب کسب این موفقیت ارائه دادند.
