نخست وزیر لبنان دوباره طرح انحصار سلاح در دست دولت را تکرار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان در سخنانی بر ضرورت تقویت همکاری‌های این کشور با کشورهای عربی و تعامل با جهان برای ایجاد یک محیط سرمایه‌گذاری باثبات‌تر و پایدارتر تأکید کرد.

وی گفت که نجات لبنان تنها از مسیر اصلاحات جدی ممکن است؛ اصلاحاتی که به گفته او باید پایه‌گذار دولتی مدرن باشد، اعتماد مردم را بازگرداند و مورد اعتماد کشورهای عربی و دوستان لبنان در جهان قرار گیرد.

سلام تصریح کرد که دولت فعلی یک هدف اساسی را برای خود تعیین کرده و آن، بازسازی ساختارهای دولتی بر پایه اصلاحات جامع در سطح نهادی، اداری و مالی است.

او دولت مطلوب لبنان را دولتی «قدرتمند و عادل» توصیف کرد که هیچ مرجعی فراتر از اختیار آن قرار نگیرد و یادآور شد که تحقق این هدف مستلزم انحصار سلاح در اختیار دولت است.

وی برای توجیه طرح صهیونیست‌ها ادعا کرد: بدون انحصار سلاح، نه امنیت برقرار می‌شود و نه ثبات.

وی تأکید کرد که در نبود چنین شرایطی، نه سرمایه‌گذاری وارد لبنان خواهد شد و نه اقتصاد امکان رشد خواهد داشت.

نخست‌وزیر لبنان همچنین اعلام کرد: سیاست دولت بر پایه تثبیت امنیت و ثبات سیاسی استوار است و در همین چارچوب، تلاش‌ها برای بسط کامل حاکمیت دولت بر سراسر خاک لبنان با اتکا به توان داخلی ادامه دارد.

وی از اعمال تدابیر سخت‌گیرانه اداری و امنیتی در فرودگاه بین‌المللی رفیق حریری و مسیرهای منتهی به آن خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف کاهش قاچاق و تقویت ایمنی عمومی اجرا شده است.

سلام همچنین از برنامه‌ریزی برای تقویت کنترل دولت بر بنادر دریایی سخن گفت و افزود: قواعد تازه‌ای برای همکاری با طرف سوری با هدف کنترل مرزها، مبارزه با قاچاق و فراهم ساختن زمینه بازگشت امن و آبرومندانه آوارگان وضع شده است.

وی تأکید کرد که دولت لبنان اجازه نخواهد داد از خاک این کشور برای ایجاد ناامنی در میان کشورهای عربی یا قاچاق مواد مخدر و سایر کالاهای ممنوعه به آنها استفاده شود.

اظهارات سلام در حالی بیان می‌شود که محمود القماطی نایب رئیس دفتر سیاسی حزب‌الله تأکید کرد که حتی اگر فشارهای رژیم صهیونیستی افزایش یابد، این گروه هرگز سلاح خود را زمین نخواهد گذاشت و از مسیر خود منحرف نخواهد شد.