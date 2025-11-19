درخواست کمک مردم جنوب لبنان از سران این کشور در برابر رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، ساکنان شهرک بیت لیف در جنوب لبنان با صدور بیانیهای فوری خطاب به رؤسای سهگانه (رئیس جمهوری، نخست وزیر و رئیس مجلس) و فرماندهی ارتش لبنان خواستار مداخله فوری برای حمایت از اهالی این منطقه در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی شدند.
اهالی بیت لیف همچنین پس از ادعاهای «باطل» مطرحشده از سوی رژیم صهیونیستی، از ارتش لبنان درخواست کردند، هرچه سریعتر در این شهرک مستقر شده و امنیت ساکنان غیرنظامی آن را تضمین کند.
در این بیانیه تأکید شده است که ساکنان این منطقه به سرزمین و زندگی خود بازگشتهاند و اجازه نخواهند داد زمینهایشان به هر بهانه واهی از آنان گرفته شود.
ساکنان بیت لیف همچنین اعلام کردند: ما صاحبان این زمین هستیم؛ در اینجا متولد شدیم، در اینجا میمانیم و در همین جا میمیریم. بر هر مسئول لازم است به وظیفه خود در قبال شهرک ما عمل کند.
نظر شما