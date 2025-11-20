حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی‌های نقشه‌های پیش‌یابی و الگوهای همدیدی گفت: طی پنج روز آینده آسمان تهران صاف تا کمی ابری بوده و در برخی ساعات همراه با وزش باد خفیف پیش‌بینی می‌شود.

خورشیدی در ادامه اظهار داشت: پیرو هشدار سطح زرد آلودگی هوا شماره ۶ مورخ ۲۸ آبان ۱۴۰۴، از عصر امروز با افزایش پایداری و سکون نسبی جو و همچنین عدم وزش باد قابل توجه، انتظار می‌رود در مناطق پرتردد شهری شاهد افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها باشیم.

وی افزود: تا اواسط هفته آینده با توجه به تداوم شرایط پایدار و نبود باد مؤثر، میزان آلودگی هوا روند افزایشی خواهد داشت و غلظت آلاینده‌های جوی بیشتر می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران تأکید کرد: شهروندان به‌ویژه گروه‌های حساس توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند و از فعالیت‌های ورزشی سنگین در فضای باز در ساعات اوج آلودگی پرهیز کنند.