هواشناسی از تداوم آلودگی هوا در تهران تا اوایل هفته آینده خبر داد

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام جزئیات وضعیت جوی پایتخت طی روزهای پیش‌ِ رو گفت: بر اساس بررسی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: امروز به دنبال هشدار سطح نارنجی آلودگی هوا شماره ۱ مورخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴، به دلیل تداوم پایداری و سکون نسبی جو و نبود وزش باد قابل توجه، در سطح استان به‌ویژه در مناطق پرتردد شهری، تشدید انباشت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت هوا و افزایش محسوس غلظت آلاینده‌های جوی رخ می‌دهد و کاهش دید دور از انتظار نیست.

خورشیدی ادامه داد: این شرایط تا اوایل هفته آینده تداوم خواهد داشت؛ البته روز پنجشنبه احتمال کاهش نسبی غلظت آلاینده‌ها وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان تهران همچنین خاطرنشان کرد: روز پنجشنبه در ارتفاعات استان گاهی بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود و از روز چهارشنبه تا شنبه روند تدریجی کاهش دما به‌ویژه در نواحی شمالی مورد انتظار است.