سردار مهدوی: بسیج نسخه درمان مشکلات کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مهدوی صبح پنج شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با گرامیداشت هفته بسیج و یاد و خاطره ۲۴۰۰ شهید استان و بیش از ۹۰۰ شهید بسیجی، اظهار کرد: تفکر بسیجی بزرگترین سرمایه و پیشران انقلاب اسلامی است و همین تفکر توانسته در چهار دهه گذشته کشور را از پیچهای سخت عبور دهد.
فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی افزود: آنچه بسیج را از دیگر تشکیلات متمایز میکند مردمی بودن آن است و بسیج همچون بدنهای برخاسته از دل مردم، بدون وابستگی به تشریفات اداری و قراردادهای رسمی، در همه عرصهها وارد میشود و برای حل مشکلات پای کار میایستد.
وی با اشاره به نقشآفرینی تاریخی بسیج در دوران جنگ تحمیلی و مقابله با توطئههای مستمر دشمنان انقلاب، تصریح کرد: بسیج در تمام عرصههای امنیتی، دفاعی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نسخه درمان بسیاری از مشکلات کشور بوده و همواره در کنار مسئولان برای رفع چالشها حضور داشته است.
سردار مهدوی با بیان اینکه دشمن طی سالهای گذشته هزینههای سنگینی برای استحاله فرهنگ بسیج انجام داده اما ناکام مانده، گفت: امروز نه تنها فرهنگ بسیجی تضعیف نشده، بلکه گسترش یافته و شاهد شکلگیری دهها گروه جهادی در حوزههای علمی، پژوهشی، فرهنگی، سلامت و محرومیتزدایی هستیم.
فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) با تاکید بر پیشرفتهای دفاعی کشور بیان کرد: قدرت بازدارنده امروز جمهوری اسلامی ایران، ثمره تفکر بسیجی دانشمندان بزرگ ماست، تفکری که موجب شده استکبار جهانی در برابر عظمت این ملت احساس عجز کند.
مهدوی اضافه کرد: پیشرفتهای علمی و قرار گرفتن ایران در زمره کشورهای پیشران در برخی علوم، نتیجه فعالیت هیئتهای اندیشهورز و حضور نخبگان بسیجی در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی است.
وی تصریح کرد: در عرصه خدماترسانی نیز بسیج با همراهی دولت و دستگاهها در حوزه محرومیتزدایی، اشتغال، ساخت مسکن و ارائه خدمات سلامت نقشآفرینی برجستهای دارد.
وی با بیان اینکه امروز تفکر بسیجی به یک جریان اجتماعی فراگیر تبدیل شده، ادامه داد: گروههای جهادی از اقصی نقاط کشور بهصورت خودجوش در مناطق محروم مستقر میشوند و بدون هیچ چشمداشتی خدمت میکنند.
فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی تأکید کرد: تا زمانی که تفکر بسیجی بر کشور حاکم باشد و ملت تحت فرماندهی رهبر معظم انقلاب حرکت کنند، هیچ قدرت مستکبری توان مقابله با ایران اسلامی را نخواهد داشت.
سردار مهدوی در پایان با اشاره به لزوم ادامه مسیر انقلاب با روحیه بسیجی گفت: افق آینده کشور روشن است و با همدلی، امیدآفرینی و ادامه جهاد، انشاءالله پرچم انقلاب اسلامی به دست صاحب اصلی آن حضرت ولیعصر (عج) سپرده خواهد شد.
نظر شما