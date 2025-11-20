عبادی: تفکر بسیجی امروز فریاد بیدارباش جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی صبح پنج شنبه در دیدار با جمعی از بسیجیان اظهار کرد: همه خسارت‌ها و هزینه‌های سنگین جهان اسلام نتیجه انحراف از مسیر امامت و مرجعیت دینی است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی افزود: آیات و روایات نشان می‌دهد که ولایت و امامت اهل‌بیت (ع) موجب امان امت از تفرقه است که این سخن حقیقتی برخاسته از متن دین الهی است.

عبادی ادامه داد: دین بدون اسوه، الگوی عملی و مرجع دینی نمی‌تواند جامعه را سامان دهد، همان‌گونه که در هر رشته تخصصی، علم، معلم و الگو وجود دارد، در دین کتاب خدا، پیامبر و امامان معصوم نقش مرجعیت کامل را ایفا می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی تصریح کرد: نخستین امام و مرجع دینی، شخص پیامبر اکرم (ص) است و امت اسلامی موظف است راه او و جانشینان او را طی کند.

عبادی افزود: تفرقه، چندصدایی و فاصله گرفتن از محور توحید و ولایت، منشأ اصلی آسیب‌ها بوده است و تعریف بسیج عکس این نقطه قرار دارد و به معنای پیروی از ولایت و حرکت فرهنگی مبتنی بر مرجعیت دینی است.

وی در ادامه با اشاره به نقل تاریخی از رشید رضا – مفسر مشهور مصری – درباره جایگاه امیرالمؤمنین (ع) و اعتراف دشمنان به نقش امامت گفت: حتی برخی مستشرقان اذعان کرده‌اند که اگر حکومت به شیوه امیرالمؤمنین (ع) اداره می‌شد، دنیا یکپارچه تحت تأثیر اسلام قرار می‌گرفت و غرب هرگز بر جهان حاکم نمی‌شد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: این اعترافات نشان می‌دهد که فاصله گرفتن از مسیر امامت، چگونه امت اسلامی را دچار عقب‌ماندگی کرده است.

عبادی با استناد به آیات قرآن و حدیث معروف «ثقلین» ادامه داد: پیامبر (ص) فرمودند که پس از من، قرآن و عترتم دو یادگار الهی‌اند که تا قیامت از یکدیگر جدا نمی‌شوند و هر کس از این دو پیشی بگیرد یا از آن‌ها عقب بماند، منحرف خواهد شد.

وی افزود: انحراف تاریخی امت در کنار گذاشتن اهل‌بیت (ع) و روی آوردن به ستمگرانی همچون یزید و ولید، نتیجه تلخی به همراه داشته و این افراد را به جای جانشینان پیامبر نشانده است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه بسیاری از حکومت‌های مدعی اسلام امروز در عمل تابع قدرت‌های استکباری همچون آمریکا هستند، تصریح کرد: مسلمان واقعی کسی است که در گفتار، رفتار، موضع‌گیری، اخلاق و سیاست خود تابع پیامبر و امامان معصوم باشد.

عبادی با اشاره به فریبکاری استعمارگران و نفوذ عناصر خائن در جوامع اسلامی گفت: دشمن بارها اعتراف کرده که برای سلطه بر یک ملت به «اقلیت خائن» و «اکثریت احمق» نیاز دارد و بسیاری از مشکلات داخلی کشورها از همین دو گروه ناشی می‌شود.

وی تصریح کرد: امروز برخی با ادعای مسلمانی اما در عمل تابع دشمنان اسلام هستند و قانون‌گریزی، هنجارشکنی، تخریب و همراهی با تحریم‌ها و دخالت‌های بیگانگان نمونه‌هایی از این انحراف است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه قانون در خدمت جامعه است و هیچ جامعه‌ای اجازه نمی‌دهد عده‌ای به بهانه‌های مختلف قوانین کشور را زیر پا بگذارند، گفت: اگر جامعه اسلامی روحیه بسیجی و پیروی از ولایت را حفظ کند، دشمن هرگز جرأت تعرض نخواهد داشت.

عبادی افزود: امروز تفکر بسیجی همچون فریاد بیدارباش، جهان را فرا گرفته و نظام سلطه را به عقب‌نشینی واداشته است.

وی اظهار امیدواری کرد: با تمسک به قرآن و عترت، تبعیت از رهبری و پایبندی به مرجعیت دینی، امت اسلامی مسیر نجات، عدالت و پیشرفت را طی خواهد کرد و تمدن نوین اسلامی محقق خواهد شد.