آیت الله عبادی: خدمت صادقانه به مردم بالاترین ارزش پس از واجبات است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید علیرضا عبادی ظهر چهارشنبه در دیدار مدیرکل فرودگاههای استان با تأکید بر ضرورت خدمت صادقانه به مردم، بیان کرد: این نوع خدمت والاترین عمل مستحب پس از انجام واجبات بوده که پایهگذار تحقق تمدن اسلامی است.
وی با اشاره به آموزههای اخلاقی اسلام و سیره اهل بیت (ع)، اظهار داشت: انقلاب اسلامی زمانی معنا مییابد که هدف آن بر مبنای خدمت به مردم با نیت قربتالیالله باشد و نه صرفاً اداره امور ظاهری جامعه نباشد.
آیتالله عبادی با نقل قول از آیتالله فاضل لنکرانی گفت: خدمت به مردم پس از واجبات، بالاترین مستحب است چرا که اساس دینداری، اهتمام به رفع نیازهای بندگان خداست.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه رسالت جمهوری اسلامی، نجات انسانها از بند ظلم جهانی و پیامدهای تفکر لیبرالدموکراسی است، افزود: تفکر غربی با ظاهری فریبنده اما باطنی ویرانگر، انسان را از کرامت حقیقی خویش دور کرده است و در مقابل، تمدن اسلامی بر پایه عدالت، خدمت، و حفظ کرامت انسانها شکل میگیرد.
آیتالله عبادی تأکید کرد: انقلاب اسلامی ایران حرکتی برای ساخت تمدنی است که در آن خدمت به مردم، نشانه ایمان و تقوا، و بیتوجهی به مشکلات جامعه، نشانه دوری از روح اسلام واقعی است.
وی بیان کرد: از مدیران و مسئولان کشور خواستاریم، نیت خود را در انجام مأموریتها خالص کرده و در مسیر حل مشکلات مردم با روحیه بسیجی گام بردارند.
