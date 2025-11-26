به گزارش خبرنگار مهر، سردار منصور شوقانی ظهر بعدازچهارشنبه در اجتماع بسیجیان منطقه کلاته‌خیج شاهرود به تبیین نقش بی‌بدیل بسیج در تثبیت اقتدار ملی پرداخت و با اشاره به سه شاخصه منحصربه‌فرد بسیج، تأکید کرد که این نهاد توانسته است از طریق این مؤلفه‌ها، اقتدار ملی ایران را در عرصه‌های مختلف تثبیت کند. سردار شوقانی ساخت پایگاه‌های بسیج را نمونه‌ای عینی از تجلی معنویت، اخلاص و خدمت‌رسانی در سطح کشور دانست.

وی با مرور ایستادگی ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس، به شکست محاسبات دشمنان در جنگ‌های اخیر اشاره کرد و مردم‌محوری و وحدت ملی را عامل اصلی اقتدار کشور برشمرد. وی تصریح کرد: انسجام و حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های مختلف، همواره نقشه‌های دشمنان نظام اسلامی را با شکست مواجه کرده است.

فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان در بخش دیگری از سخنانش از ساخت پایگاه بسیج حضرت ولی عصر (عج) در کلاته‌خیج خبر داد و اعلام کرد: برای احداث این مجموعه فرهنگی-امنیتی بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

شوقانی با تقدیر از مشارکت مردمی در ساخت این پایگاه، خاطرنشان کرد: ۹۰ درصد از هزینه‌های احداث این مجموعه توسط گروه‌های جهادی و شورای پایگاه بسیج محله تأمین شده که نشان از عزم محکم مردم برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی دارد.

وی در پایان بر تداوم راهبرد مردم‌محوری در تمامی عرصه‌ها تأکید کرد و گفت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرموده‌اند، حضور مردم در صحنه، بزرگ‌ترین پشتوانه برای حفظ دستاوردهای انقلاب و تداوم راه شهدا است.

به گزارش مهر: ساختمان پایگاه بسیج ولی‌عصر (عج) حوزه بسیج مساجد و محلات حمزه سیدالشهدا (ع) شهر کلاته‌خیج با حضور مسؤولان محلی و جمعی از بسیجیان رسماً به بهره‌برداری رسید.