یارانه ۳۰۰ هزار تومانی واریز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هدفمندسازی یارانهها اعلام کرد: یارانه مرحله ۱۷۷ به مبلغ ۱۲۵ هزار و ۶۰۲ میلیارد ریال به حساب ۱۴ میلیون ۴۰۶ هزار و ۱۲۵ سرپرست خانوار در دهک های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.
سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وامهای سرپرستان وامگیرنده صورت گرفته است.
شایان ذکر است، بر اساس دهکبندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۱ میلیون و ۸۷۴ هزار و ۸۱۷ نفر در دهک های چهارم تا نهم قراردارند که یارانه نقدی آنها هر ماه به حساب سرپرستان این خانوارها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز میشود.
بنابراین گزارش در سالهای گذشته پرداخت یارانه برای همه مشمولان، بیستم هر ماه انجام میشد؛ اما از بهمنماه سال ۱۴۰۲ پرداخت یارانه بر اساس زمانبندی انجام میشود.
بدینترتیب مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور بیستم هر ماه، یارانه نقدی و معیشتی خانوار دهکهای یک تا سه به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر ۲۵ هر ماه، یارانه نقدی و معیشتی سایر خانوارهای مشمول به ازای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان سیام هر ماه و یارانه دارو و هزینه حملونقل و ذخیرهسازی سوخت، از ابتدای ماه انجام میشود.
