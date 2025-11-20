به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی ظهر پنجشنبه گردهمایی بزرگ فرماندهان و فعالان بسیج استان همدان با تحلیل ابعاد مختلف جنگ شناختی دشمن، اظهار کرد: دشمنی که در میدان نبرد سخت شکست خورده، امروز تمام توان خود را بر تسخیر ذهن‌ها و تغییر باورها متمرکز کرده است.

وی افزود: میدان نبرد امروز، دیگر سنگر نظامی نیست بلکه میدان شناختی و رسانه‌ای است. دشمن با تولید انبوه محتوا و بمباران خبری هدفمند، به دنبال تحریف واقعیت‌ها، ایجاد یأس اجتماعی و تغییر رفتار مردم است.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به خطر نفوذ رسانه‌ای در داخل کشور گفت: متأسفانه گاه افراد متدین و دلسوز، با انتشار اخبار بدون صحت‌سنجی، ناخواسته به ابزار دشمن تبدیل می‌شوند. هر خبر نادرست می‌تواند همانند گلوله‌ای، امنیت ذهنی جامعه را هدف گیرد.

حاجی‌بابایی بر ضرورت تشکیل شبکه‌های خبری منسجم و معتبر تأکید کرد و افزود: باید رسانه‌هایی فعال و متعهد به منافع ملی ایجاد کرد که اخبار را مبتنی بر واقعیت و با کنترل چند مرحله‌ای منتشر کنند تا اعتماد عمومی حفظ شود.

وی با ارتباط دادن مشکلات اقتصادی به جنگ شناختی خاطرنشان کرد: در شرایطی که تورم و نوسانات اقتصادی مردم را تحت فشار قرار داده، دشمن از همین نقاط آسیب‌پذیر برای تخریب امید و اعتماد ملی بهره می‌برد. رفع این چالش‌ها خود نوعی جهاد در برابر جنگ شناختی دشمن است.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی سخنانش با تجلیل از نقش بسیجیان در حفظ اقتدار کشور گفت: بسیج، ستون مستحکم نظام است و امروز وظیفه این قشر در میدان رسانه، روشنگری، امیدآفرینی و مقابله همه‌جانبه با جنگ روانی دشمن است.