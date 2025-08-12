رینگ سوم شهری همدان موتور محرک توسعه اقتصادی استان است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجیبابایی بعدازظهر سه شنبه در نشست مشترک با اصناف و مسئولان استان همدان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای «دوازده روز جنگ»، به ویژه شهید شادمانی فرمانده قرارگاه خاتمالانبیاء (ص) اظهار کرد: شهید شادمانی از فرماندهان برجستهای بود که با حکم مستقیم رهبر معظم انقلاب مسئولیت خطیر هدایت جنگ را بر عهده گرفت و در طول سالها خدمت، حتی یک ریال فعالیت اقتصادی شخصی برای خود یا خانوادهاش انجام نداد. این الگوهای ایثار و پاکدستی باید به نسلهای آینده معرفی شوند.
وی با اشاره به عملکرد موفق اصناف استان همدان در مدیریت بازار در شرایط بحرانی افزود: در روزهای حساس، اصناف ما با غیرت و مسئولیتپذیری مثالزدنی وارد میدان شدند.
حاجیبابایی خاطرنشان کرد: همانطور که در دوازده روز جنگ اقتصادی اخیر»، با توزیع عادلانه کالاهای اساسی همچون برنج، روغن و شکر، اجازه ندادند بازار دچار کمبود یا التهاب شود. شما فرماندهان واقعی جبهه اقتصادی هستید.
نایب رئیس مجلس در ادامه بر اهمیت برگزاری منظم جلسات مشترک میان اصناف و مسئولان تأکید کرد و گفت: پیشنهاد من این است که هر یک یا دو ماه یکبار نشستهایی با حضور نمایندگان اصناف، معاون اقتصادی استاندار، مدیرکل صمت، فرماندار و مدیران دستگاههای مرتبط برگزار شود.
وی عنوان کرد: این جلسات باید محلی برای جمعبندی مطالبات، ارائه راهکار و پیگیری مستمر تا رسیدن به نتیجه باشد.
حاجیبابایی سپس به شرایط حساس کشور و «جنگ ترکیبی» دشمن اشاره کرد و افزود: امروز دشمن با ابزار رسانه و آشوب خبری به میدان آمده، هدف آنها ناامید کردن مردم و ایجاد تردید نسبت به آینده است. باید بدانیم که آمریکا و رژیم صهیونیستی از نظر نظامی و سیاسی در دنیا بیاعتبار شدهاند، اما با جنگ روانی میخواهند شکستهای خود را جبران کنند. وظیفه رسانهها و فعالان بازار این است که اخبار صحیح را منتشر و شایعات را خنثی کنند.
وی همچنین به تحولات منطقه و نقش ایران در محور مقاومت اشاره کرد و گفت: ایران امروز در موقعیتی است که حتی قدرتهای بزرگ جرأت رویارویی مستقیم با آن را ندارند. پیروزیهای جبهه مقاومت از غزه تا لبنان و سوریه، نتیجه اتحاد، ایمان و ایستادگی است. همانطور که امام حسین (ع) در اوج مظلومیت پیروز شد، ما نیز در اوج فشارها میتوانیم سربلند باشیم.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس در ادامه با اشاره به اجرای پروژههای مهم عمرانی و زیربنایی در همدان گفت: رینگ سوم شهری همدان، طرحهای گسترده مسکن و توسعه شبکه حملونقل از جمله اقداماتی است که به زودی بخش عمدهای از مشکلات ترافیکی و زیرساختی شهر را برطرف خواهد کرد. با اجرای این طرحها، همدان به شهری با ارزش افزوده بالاتر و ظرفیتهای تجاری گستردهتر تبدیل میشود.
حاجیبابایی با تأکید بر اهمیت رینگ سوم و توسعه حملونقل شهری خاطرنشان کرد: این پروژه علاوه بر کاهش بار ترافیک و تسهیل دسترسی به مراکز تجاری، فرصتهای تازهای برای سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال فراهم میکند.
وی افزود: تکمیل این حلقه ارتباطی در کنار طرحهای حملونقل عمومی همچون تراموا، تحولی اساسی در ساختار شهری همدان به وجود خواهد آورد.
