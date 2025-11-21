بسیج از دل مردم، برای مردم؛ اجرای ۱۲۲۴ برنامه طی هفته بسیج در بیرجند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا طالبی در نشست خبری با اشاره به گستره عظیم فعالیتهای بسیج، اظهار کرد: بسیج متعلق به همه مردم است و هرکس دلش برای انقلاب و نظام میتپد و در مسیر خدمت به مردم قدم برمیدارد، یک بسیجی محسوب میشود.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بیرجند، افزود: امام خمینی (ره) دایره بسیج را فراتر از مرزهای ایران دانسته و هر مبارز با ظلم و حامی مستضعفان را از خانواده بسیج معرفی کردهاند.
نقشآفرینی امنیتی بسیج
طالبی اظهار کرد: در ماههای اخیر، بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، پایگاههای بسیج بیرجند با حضور مستمر گشتهای رضویون و تیمهای اطلاعاتی، نقش مهمی در ایجاد امنیت و امید اجتماعی داشتهاند که اهمیت زیادی دارد.
به گفته وی، ایستهای بازرسی، رصد امنیتی، حضور شبانهروزی در محلات و همکاری نزدیک با نیروی انتظامی، با استقبال گسترده مردم همراه بوده است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بیرجند گفت: پایگاههای بسیج خواهران و برادران در تمام مناسبتهای ملی و مذهبی فعالاند و در جریان دهه فاطمیه، استقبال گسترده مردم از حضور شهدای گمنام در مدارس، مساجد و محلات، بهحدی بوده که بسیاری از درخواستها امکان پاسخدهی نداشته است.
طالبی بیان کرد: برگزاری یادواره شهدا، نشستهای بصیرتی، تولید محتوا و اجرای طرحهای تربیتی «حلقههای صالحین» از دیگر برنامههای مستمر بسیج است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بیرجند با اشاره به خدمترسانی در بحرانهای طبیعی و انسانی، گفت: اولین گروهی که در این وقایع به میدان میآیند بسیجیان هستند.
وی یادآور شد: امسال بیش از ۳۰۰ گروه جهادی فعال در حوزههایی همچون پزشکی، عمرانی، خدمات اجتماعی و محرومیتزدایی در بیرجند فعالیت داشتهاند که نمونههایی از حضور پزشکان جهادی در روستاها و عملیاتهای عمرانی در حاجیآباد و روستای زیراچ بوده است.
ویژهبرنامههای هفته بسیج در بیرجند
طالبی اعلام کرد: در هفته بسیج امسال، ۱۲۲۴ برنامه در قالب ۳۱ عنوان محوری در سطح پایگاههای مقاومت بیرجند اجرا میشود.
وی گفت: از مهمترین برنامهها میتوان به اعزام ۶۲۰ دانشآموز به راهیان نور، افتتاح نمایشگاه اسوه و جشنواره مالک اشتر، اجتماع بزرگ بسیجیان در مراسم دعای ندبه، برگزاری همایش میقاتالصالحین در مصلای المهدی، رزمایشهای جهادی و خدمترسانی در روستاهای محروم و افتتاح پایگاههای مقاومت جدید در ادارات و محلات اشاره کرد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بیرجند بیان کرد: ربرگزاری یادوارههای متعدد شهدا در روستاها و مناطق مختلف، رزمایش گشتهای اطلاعاتی و گشتهای رضویون، مسابقات قرآن و عترت، نشستهای فرهنگی و دورههای آموزشی و مراسم عطرافشانی گلزار شهدا و حضور گسترده بسیجیان از دیگر برنامههای هفته بسیج شهرستان بیرجند است.
طالبی تأکید کرد: اجرای تمام برنامهها توسط مردم و برای مردم است؛ بسیج از دل مردم برخاسته و با اتکا به توان مردمی، در امنیت، خدمترسانی، فرهنگ، تربیت و محرومیتزدایی نقشآفرینی میکند.
وی بیان کرد: در هفته بسیج سی و دومین دوره مسابقات قرآن و عترت بسیج در مرحله ناحیه، همایش جهادگران (نشان فردوس) را در روز ۶ آذر خواهیم داشت.
برگزاری همایش اقتدار بسیجیان
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بیرجند تأکید کرد: همایش اقتدار بسیجیان و حضور منسجم دستههای رزمی گردانهای بیت المقدس بسیج و …در این برنامه را نیز در روز پنجم آذرماه خواهیم داشت و تعدادی از بسیجیان شهرستان نیز در دیدار رهبر معظم انقلاب در هفته بسیج حضور خواهند داشت.
طالبی گفت: همچنین در روز سوم آذرماه تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام را از محل کهف الشهدا خواهیم داشت.
