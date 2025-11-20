  1. ورزش
۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۱۷

دستور وزیر ورزش برای پیگیری سانحه در پیست موتورسواری

در پی سانحه برای «النا معدنی‌پور» در تمرینات موتور کراس، وزیر ورزش و جوانان به معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای دستور رسیدگی داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «النا معدنی‌پور» موتورسوار کراس روز گذشته حین تمرین در پیست موتورسواری آزادی و در شرایطی که از کلاه کاسکت استفاده می‌کرد، دچار سانحه شد.

در پی این سانحه که پدر این موتورسوار نیز در محل پیست موتورسواری آزادی حضور داشته، دکتر دنیامالی به سید محمد شروین اسبقیان معاون خود دستور رسیدگی به این ماجرا را داد.

بر اساس اعلام تیم پزشکی وضعیت هوشیاری معدنی‌پور پیشرفت داشته و پزشکان امیدوارند طی روزهای آینده به هوشیاری بهتری برسد.

بر اساس گزارش فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، فدراسیون از همان لحظات ابتدایی کلیه امور مربوط به سانحه را پیگیری کرده و در پیست نیروهای ایمنی از جمله آمبولانس، پزشک‌یار و تیم امداد حضور داشته‌اند.

