دومین حادثه ناگوار در ۶ ماه اخیر؛ دختر موتورسوار به کما رفت

به گزارش خبرنگار مهر، النا معدنی پور، دختر موتورسوار حاضر در رقابت‌های موتورکراس قهرمانی کشور، چهارشنبه در پیست آزادی تهران دچار سانحه‌ای شدید شد و هم‌اکنون در کما قرار دارد. پزشکان در حال تلاش برای تثبیت وضعیت او هستند.

این حادثه در حالی رخ می‌دهد که در شش ماه گذشته، دومین حادثه جدی در مسابقات مرتبط با فدراسیون به شمار می‌رود.

پیش‌تر در اردیبهشت امسال، حمیدرضا درجاتی عکاس ورزشی در جریان پوشش یک مسابقه اتومبیلرانی بر اثر برخورد خودروی مسابقه دچار جراحات شدید شد و ساعاتی بعد جان باخت.

در زمان آن حادثه، کوروش صبوریان سرپرست فدراسیون بود و اکنون نیز چند روز پس از انتصاب او به عنوان دبیر فدراسیون، دوباره یک سانحه سنگین در مسابقات قهرمانی کشور رخ داده است.

به دنبال این اتفاق پیست ها تعطیل و مقرر شد تا زمان استانداردسازی بازگشایی مجدد نشود وفدراسیون جدید نیز ایمنی را اولویت نخست فدراسیون اعلام کرد. با این حال وقوع این دو حادثه در مدت زمانی کوتاه، پرسش‌های جدی درباره میزان اجرای این اولویت و وضعیت واقعی استانداردهای ایمنی مسابقات ایجاد کرده است.

تکرار چنین حوادثی نشانه‌ای از نقص‌های جدی در نظارت، طراحی پیست‌ها، مدیریت ریسک و نحوه برگزاری مسابقات است. آنها معتقدند فدراسیون باید به‌صورت شفاف درباره عوامل این رخدادها توضیح دهد و برای جلوگیری از تکرار این اتفاقات، اقدامات فوری و ساختاری انجام دهد.