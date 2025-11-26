به گزارش خبرنگار مهر، محمدشروین اسبقیان درباره شرایط مربوط به انتخابات فدراسیون بدنسازی گفت: در روزهای آینده نتیجه نهایی اعلام می‌شود. ابهاماتی درخصوص مدرک تحصیلی مجید تلخابی وجود دارد که نتیجه نهایی در روزهای آینده اعلام می‌شود.

اسبقیان در خصوص تعیین تکلیف دو فدراسیون تکواندو و ورزش‌های آبی نیز تصریح کرد: آقای دنیامالی هم دستور داده که فرآیند برگزاری انتخابات از زمانی که سرپرست معرفی می‌شود، بین ۶۰ تا ۶۱ روز باشد. ما مسئول و پاسخگوی ورزش کشور در حوزه ورزش قهرمانی هستیم و وزیر ورزش هم در این باره دغدغه دارد. اجازه نمی‌دهیم که فرصت‌ها از دست برود. تلاش‌مان بر آن خواهد بود که نهایتاً در همان دو ماه فرآیند انتخابات را انجام بدهیم و رئیس فدراسیون مشخص شود.

معاون وزیر ورزش در مورد عدم صدور ویزا برای رئیس و برخی مسئولان فدراسیون فوتبال از طرف آمریکا گفت: این مورد به صورت جدی توسط وزیر ورزش از وزارت خارجه پیگیری می‌شود. آقای عراقچی هم پای کار هستند و امیدوارم این موضوع حل شود و کار به تحریم قرعه‌کشی جام جهانی توسط ما کشیده نشود.

اسبقیان درباره اعتراض به وضعیت چمن ورزشگاه تختی تهران تصریح کرد: شخصاً با دستور وزیر ۲ بار از آنجا بازدید کردم. دستورات ویژه‌ای صادر و نمونه‌برداری فنی انجام شده است. وظیفه داریم این مشکل را برطرف کنیم.

وی در مورد اینکه وزیر ورزش، یکی از گزینه‌های تصدی وزارت راه است، گفت: دنیامالی، ورزشی است و نیامده که جای دیگری برود. او به طور قطع در ورزش می‌ماند. موفقیت‌های اخیر ورزش با مدیریت او بوده و حضورش برای بازی‌های آسیایی و المپیک ضروری است.

اسبقیان درباره ماجرای پلمب فدراسیون ژیمناستیک عنوان کرد: با هیچ فدراسیونی اختلاف نداریم و فدراسیون‌ها از مجموعه‌های خودمان هستند. موضوع فدراسیون ژیمناستیک نیز یک بحث حقوقی است. مسائل حقوقی را دوستان ما در بخش حقوقی وزارت ورزش دنبال می‌کنند و به زودی نتایج آن اعلام می‌شود.