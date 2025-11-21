طرفداران زیاد کتب زرد و گرانی تاریخ بیهقی؛ بلاگرهای کتاب، اثرگذارند

توتونچی صندوقدار کتاب‌فروشی «ترنجستان سروش» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پرفروش‌های این فروشگاه، گفت: چون ما کتاب‌های انتشارات سروش را می‌فروشیم و برخی از کتاب‌های کمیاب‌شان را هم داریم، مخاطبان سراغ کتاب‌های سروش می‌آیند و در حوزه‌های رسانه، تلویزیون، هنر، آموزش بازیگری، مبانی طراحی و… مخاطب داریم. در کنار اینها، در حوزه‌های مختلف مذهبی، تاریخ، دفاع مقدس، ‌ و کتب چهره‌هایی مثل رهبر معظم انقلاب، شهید مطهری، ‌ علامه طباطبایی و علامه جعفری را هم داریم.

توتونچی ادامه داد: چون نزدیک دانشگاه است، ‌ دنبال کتاب‌های روش‌شناسی و جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی هم می‌آیند. از طرفی چون کتاب‌های زرد طرفداران زیادی دارد، ما هم به دلیل سلیقه و تقاضای مخاطب، برخی از آن کتاب‌ها را عرضه می‌کنیم.

تنوع رمان‌های خارجی‌مان بیشتر از رمان‌های فارسی است

وی درباره بعضی پرفروش‌های این فروشگاه، گفت: کتاب «آزادی معنوی» شهید مطهری، «انسان ۲۵۰۰ ساله» و «خون دلی که لعل شد» از رهبر انقلاب، کتاب‌های نفیس از دیوان حافظ و شاهنامه و سعدی، کتاب «حضرت حجت(عج)» بیانات آیت‌الله بهجت، «آبنبات هل‌دار» از مهرداد صدقی و بعضی کتاب‌های نادر ابراهیمی از پرفروش‌های ماست. خیلی‌ها هم سراغ «تاریخ بیهقی» می‌آیند ولی چون قیمتش بالاست، پشیمان می‌شوند.

این فعال حوزه کتاب درباره فروش رمان‌های خارجی، ‌ گفت: چون تنوع رمان‌های خارجی در فروشگاه ما زیاد است، ‌ فکر می‌کنم فروش رمان‌های خارجی‌مان بیشتر از رمان‌های فارسی است. ما تنها یک قفسه رمان ایرانی داریم ولی قفسه‌های ادبیات آمریکا، روسیه، آلمان، فرانسه، آسیای شرقی و… را داریم و فروش‌مان در این حوزه بیشتر است. به صورت مشخص، کتاب‌های «جنایت و مکافات» و «ابله» پرفروش هستند و پرفروش‌ترین کتاب‌مان از ادبیات روسیه «شب‌های روشن» است. «پیرمرد و دریا» از همینگوی هم فروش خوبی دارد.

مسئول فروش فروشگاه ترنجستان سروش در پایان، گفت: تأثیر فضای مجازی و بلاگرهای حوزه کتاب روی فروش کتاب‌ها خیلی زیاد و اثرگذار است. وقتی یک صفحه اینستاگرامی با دنبال‌کننده‌های زیادش کتابی را معرفی می‌کند، افراد زیادی، بدون توجه به خوب یا بد بودن آن کتاب، به ما مراجعه می‌کنند برای خرید آن کتاب.