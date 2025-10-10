رضا امیرخانی و سیمین دانشور بعد از ادبیات پایداری؛فروش شعر، معمولی است

محمدی مدیر فروشگاه و کافه کتاب «سوره مهر» شعبه خیابان سمیه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فروش این فروشگاه در هفته اخیر اظهار کرد: در هفته‌ای که گذشت، چون به هفته دفاع مقدس نزدیک بود، بیشتر کتاب‌های ادبیات پایداری و دفاع مقدس را از ما خریدند. بعد از آن، کتاب‌های داستان، یعنی رمان فارسی و ایرانی، در رتبه دوم فروش بودند. ضمن اینکه با وجود داشتن رمان‌های خارجی، از ما بیشتر رمان ایرانی و فارسی می‌خرند. مثل «سلام تهران» که کار خود سوره مهر است، کتاب «قندیل»، کتاب‌های آقای رضا امیرخانی و کتاب «سووشون» خانم سیمین دانشور. فکر می‌کنم سریالی که بر اساس کتاب سووشون ساخته‌اند باعث شده این رمان بیشتر معرفی شود.

محمدی ادامه داد: بعد از کتاب‌ها لوازم تحریر هم فروش خوبی داشت که به خاطر شروع ماه مهر و مدرسه‌ها است. از وسیله‌های تزیینی هم در کنار لوازم تحریر خوب استقبال شده است.

فروش کتاب‌های شعر حتی کتاب‌های فاضل نظری معمولی است

مدیر فروشگاه و کافه کتاب سوره مهر درباره فروش کتاب‌های شعر، گفت: باید پیش بیاید. گاه‌گداری اینجا شب شعرهایی اجرا می‌کنند که همین تقاضا برای کتاب‌های شعر را بیشتر می‌کند. همچنین شاعرانی که در سوره مهر کتاب چاپ کرده‌اند، وقتی اینجا حضور پیدا می‌کنند، ورق برمی‌گردد و داستان یک شکل دیگر می‌شود. ولی در حالت عادی خیلی معمولی است.

محمدی درباره میزان فروش کتاب‌های فاضل نظری، گفت: حتی فروش کتاب‌های فاضل نظری هم معمولی است. البته کتاب «نیست» که آخرین کتاب ایشان است، از کتاب‌های قبلی فروش بیشتری دارد، ولی به صورت کلی حتی کتاب‌های آقای نظری هم فروش معمولی دارد.

بخشی از کتاب‌های انتشارات سوره مهر و این فروشگاه، کتاب‌های حوزه هنر مثل موسیقی، سینما، نمایش‌نامه، عکس، پوستر و… است. محمدی درباره میزان استقبال مخاطب ازاین کتاب‌ها، گفت: در این بخش بیشتر کتاب‌های سینما و نمایشنامه مورد اقبال مخاطب است.

مخاطبان می‌دانند دنبال چه کتابی هستند و کمتر نیاز به مشاوره دارند

وی درباره مواجهه‌اش با مخاطبان کتابفروشی سوره مهر، گفت: الآن دوره‌ای است که همه مشتری‌ها وقتی به فروشگاه می‌آیند، می‌دانند دنبال چه کتابی هستند و خودشان خوب و بد را تشخیص می‌دهند. تنها یک قسمتی از کار نیازمند کمک و مشاوره ماست، وگرنه اکثرا خودشان می‌دانند دنبال چه کتابی هستند. منتها حوزه می‌تواند لطفی در حق ما و قشر کتاب‌خوان بکند و آن هم اینکه برنامه‌های بیشتری برگزار کند. تئاترها و نمایش‌ها و شب شعرهایی که در حوزه برگزار می‌شود، مخاطبان ما را هم بیشتر می‌کند و به همان میزان استقبال بیشتری می‌شود.

مدیر فروشگاه سوره مهر ادامه داد: در کل شناخت مردم از حوزه کتاب بیشتر و بهتر شده است. همین که مردم می‌دانند دنبال چه کتابی هستند و از کدام نشر و کدام نویسنده کتاب می‌خواهند، یعنی مخاطب ما اهل کتاب است و سر در گم نیست.

محمدی در پایان درباره کتاب‌های حوزه کودک و نوجوان گفت: فروش این کتاب‌ها الآن رو به پسرفت می‌رود. چون بچه‌ها درگیر مدرسه هستند، فروش کتاب‌های حوزه کودک و نوجوان کم می‌شود. در شش ماهه دوم سال انتظار آنچنانی نداریم.