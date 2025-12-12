مهدی اردستانی کارشناس فروشگاه خبرگزاری فارس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این کتابفروشی، گفت: تقریبا ۱۳ سال است که انتشارات خبرگزاری فارس در حال فعالیت است اما فروشگاهی که در حال حاضر در خیابان انقلاب داریم، سه سال است که دایر است. قبل از این کتابفروشیها تنها در خود دانشکدهها کتابها را ارائه میکردیم اما با توجه به اینکه در این فروشگاه مرکز جامع کتب رسانه را راهاندازی کردهایم، جدا از کتابهای انتشارات فارس، کتابهای نزدیک به هفتاد نشر دیگر در حوزه رسانه، علوم شناختی، هوش مصنوعی، آیندهپژوهی و سیاست خارجی را هم به مخاطبان عرضه میکنیم.
پرفروشهای فارس: «روایتگری موثر»، «کد اقناع»، «پرامپتنویسی رسانهای» و «زیستگاه رسانه»
اردستانی ادامه داد: انتشارات فارس نزدیک ۱۵۰ عنوان کتاب دارد. اگر بخواهیم این کتابها را دستهبندی کنیم، در حوزههای آموزش رسانه، علوم شناختی و رسانه، سیاست خارجی، حکمرانی نوین، ارتباطات و فناوری، هوش مصنوعی و عمومی قرار میگیرند. هم کتابهای ترجمه شاخص و هم کتابهای تألیفی مهم را در فروشگاه داریم.
این کتابفروش درباره پرفروشهای فروشگاه فارس، گفت: این روزها بستگی به نیاز جامعه کتابهای هوش مصنوعی ما خیلی پرفروشتر است. ولی کتابهای آموزش رسانه و کتابهای علوم شناختی هم مشتریهای خاص خودش را دارد. به صورت مشخص کتابهای «روایتگری موثر»، «کد اقناع»، «پرامپتنویسی رسانهای» و «زیستگاه رسانه» در هفتههای اخیر جزو پرفروشترین کتابهای انتشارات فارس است.
وی با بیان اینکه کتابفروشی فارس متعلق به جبهه انقلاب است، گفت: به خاطر فضایی داریم همکاران ما بعضی نشستها و گفتگوها و رویدادهایشان را اینجا میگیرند و فضای فروشگاه را دوست دارند. استفاده از فضای فروشگاه هم منحصر به خبرگزاری فارس نیست، بلکه هر رسانه و خبرگزاری و انتشاراتی را که با آنها در ارتباط هستیم دعوت کردهایم و میتوانند از اینجا استفاده کنند. چه بهتر که همکارانمان هم اینجا را خانه خودشان بدانند و به ما سر بزنند.
اردستانی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا فعالان رسانهای استقبال کتابهای حوزه خودشان را مطالعه میکنند یا نه، گفت: بله، همکاران رسانهای کتابهای حوزه خودشان را بیشتر از سایر کتابها میخوانند. مثلا همین کتاب «پرامپتنویسی رسانهای» را اکثر همکاران خریداری کردهاند و مشاهدات من هم نشان میدهد که کتب حوزه رسانه در میان خبرنگاران جزو اولویتهای خرید و مطالعه است.
نظر شما