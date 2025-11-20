به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید نجفی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته بسیج ناحیه مقاومت بسیج امام علی (ع) اهواز ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه (س) بیان کرد: هنگامی‌که به قاموس بسیج می‌نگریم، می‌بینیم بسیج گفتمانی است که هر فردی که دنبال آزادی خواهی، رشد و تعالی اسلام است جذب این نهاد می‌شود.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج امام علی (ع) شرق اهواز گفت: بسیج مستضعفین نهادی است که در مکتب اسلام ریشه دارد. این روحیه و تفکر کشور را به مراحل خوبی رسانده است که اگر مردم و مسئولین به این موضوع توجه بیشتر داشتند رشد و آبادانی بیشتری شاهد بودیم.

وی افزود: مقام معظم رهبری پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی سخنرانی مهمی ایراد فرمودند زیرا شهادت ایشان بر همه معادلات جهان تأثیرات بسیار داشت.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج امام علی (ع) شرق اهواز با بیان اینکه جذب مردم در یک نهاد به سادگی صورت نمی‌گیرد، ادامه داد: هنگامی که به آمار بسیجیان نگاه می‌کنیم پی می‌بریم جذابیت‌هایی در بسیج وجود دارد که سبب شده بسیج در همه اقشار تشکیل شود و در همه طیف‌ها مخاطب و درخواست داشته باشد.

حجت الاسلام نجفی تاکید کرد: برای ایران قوی شدن و قوی شدن بسیج، نیروی انسانی قوی لازم است، یکی از امتیازات بسیج نسبت به سایر نهادها، کیفی بودن نیروهای بسیج و سپاه است. به گفته وی، جذابیت‌های بسیج سبب شده این نهاد در کشورهای عراق، یمن، سوریه و لبنان مورد اقبال واقع شود.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج امام علی (ع) شرق اهواز اظهار کرد: یکی از اولویت‌های بسیج، حفظ تمامیت ارضی است که در جنگ دوازده روزه شاهد بودیم بسیاری از دهه هفتادی و هشتادی‌ها هم لباس رزم بر تن کردند.

حجت الاسلام نجفی افزود: اقدامات شگفت انگیز در زمینه محرومیت زدایی، دفاع از ارزش‌ها، برنامه‌هایی در راستای تربیت و پرورش نوجوان‌ها، کارهای قرآنی از دیگر اقدامات بسیج هستند.